TKP İzmir'deki büyük buluşmaya hazır

Türkiye Komünist Partisi bugün yayımladığı sesli bültende, Yunanistan Komünist Partisi’nden Küba Komünist Partisi’ne dünyanın pek çok komünist partinin temsilcilerinin yanı sıra işçilerin, aydınların, sanatçıların da katılacağı etkinliğe çağrı yaptı, herkesi 19 Ekim Cumartesi günü İzmir'de gerçekleşecek büyük buluşmaya davet etti.

soL - Haber Merkezi