TKP İzmir'deki büyük buluşmaya hazır

Türkiye Komünist Partisi bugün yayımladığı sesli bültende, Yunanistan Komünist Partisi’nden Küba Komünist Partisi’ne dünyanın pek çok komünist partinin temsilcilerinin yanı sıra işçilerin, aydınların, sanatçıların da katılacağı etkinliğe çağrı yaptı, herkesi 19 Ekim Cumartesi günü İzmir'de gerçekleşecek büyük buluşmaya davet etti.
soL - Haber Merkezi
Salı, 01 Ekim 2019 11:52

Türkiye Komünist Partisi 19 Ekim Cumartesi günü İzmir’de eşitlikten, özgürlükten, aydınlıktan yana olan tüm dostlarıyla büyük bir buluşma gerçekleştirecek. TKP’nin Sesi’nde bugün, Yunanistan Komünist Partisi’nden Küba Komünist Partisi’ne dünyanın pek çok komünist partisinin temsilcilerinin yanı sıra işçilerin, aydınların, sanatçıların da katılacağı etkinliğe çağrı yapılıyor.

1 Ekim 2019 linkleri:

SoundCloud: https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-1-ekim-2019-sali
Spotify Podcast: https://open.spotify.com/episode/6BC4XrhULQyCZ2EaPI6MEg
Apple Podcasthttps://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=nQNcqdBFn0A