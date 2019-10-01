TKP İzmir'deki büyük buluşmaya hazır

Türkiye Komünist Partisi 19 Ekim Cumartesi günü İzmir’de eşitlikten, özgürlükten, aydınlıktan yana olan tüm dostlarıyla büyük bir buluşma gerçekleştirecek. TKP’nin Sesi’nde bugün, Yunanistan Komünist Partisi’nden Küba Komünist Partisi’ne dünyanın pek çok komünist partisinin temsilcilerinin yanı sıra işçilerin, aydınların, sanatçıların da katılacağı etkinliğe çağrı yapılıyor.
1 Ekim 2019 linkleri:
SoundCloud: https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-1-ekim-2019-sali
Spotify Podcast: https://open.spotify.com/episode/6BC4XrhULQyCZ2EaPI6MEg
Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=nQNcqdBFn0A