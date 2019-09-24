Narlıdere Uğur Okulları, yönetimle ilgili haberlere tahammül edemedi

Çalışanlarına yönelik şikayetlerle gündeme gelen Narlıdere Uğur Okulları önünde bu sabah Boyun Eğme gazetesinin dağıtımını yapan TKP'liler okul yönetimini rahatsız etti.

Kısa süre önce çalışanlarının şikayetleriyle gündeme gelen İzmir Narlıdere Uğur Okulları önünde okul emeçilerine ulaşmak adına bu sabah Boyun Eğme dağıtımı yapan Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyeleri ve dostları, okul yönetimini rahatsız etti.

Okul yönetiminden olduğunu söyleyen kişi, dergi dağıtanların yanına gelip, "Burada bunları dağıtamazsınız, okulu kötüleyemezsiniz" diyerek, bir kadının da üzerine yürümeye, fiziki saldırıda bulunmaya çalıştı.

Yönetimden olan diğer 2 kişinin de polis çağırmasıyla, TKP'liler ifade vermeye karakola götürüldü.

İfade veren TKP'liler ve dostları, hak gaspı yaşadığını söyleyen eğitim emekçilerinin seslerini duyurmaya ve mücadele devam edeceklerini söylediler.

Uğur Okulları İzmir Narlıdere Kampüsü'nde çalışan eğitim emekçileri, hak gaspı ve mağduriyet yaşadıklarını belirterek Patronların Ensesindeyiz Ağı’nın ihbar hattına başvurmuştu. 1 Şubat 2019'dan itibaren İşkur üzerinden 3 ay boyunca sadece sağlık sigortasından faydalandıklarını dile getiren eğitim emekçileri, haklarını talep ettiklerinde oyalandıklarını söylemişlerdi.