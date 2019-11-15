Kılıçdaroğlu PM'de Erdoğan’ın ABD ziyaretini değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PM toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Washington ziyaretini değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington’a yaptığı ziyaretle ilgili ilk değerlendirmesini “Elleri boş döndüler” olarak değerlendirdi.

Dün gerçekleştirilen CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında Kılıçdaroğlu’nun “Gittiler hiçbir sonuç alamadan elleri boş geri döndüler” dediği belirtildi.

Cumhuriyet’in aktardığına göre, CHP liderinin partisinin 8 Kasım’da başlayan partideki kongreler süreciyle ilgili kavga istemediğini net bir şekilde ifade ederek “Biz birlik ve beraberlik içinde iktidara yürüyeceğiz. Kavga etmeden fikirlerimizi yarıştıracağız” dediği öğrenildi.