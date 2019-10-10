Kazdağları'ndaki miting 'mili birlik' için iptal edildi

12 Ekim 2019 Cumartesi yapılacak olan 'Su ve Vicdan Mitingi', Türkiye'nin Suriye'de başlattığı askeri harekât üzerine iptal edildi. Yapılan açıklamada, iptal kararının 'ulusal bütünleşme duygusu' sebebiyle alındığı söylenirken 'şimdi milli birlik ve bütünlük oluşturmak gerekmektedir' denildi.

Kazdağları’nda cumartesi günü yapılması planlanan 'Su ve Vicdan Mitingi' iptal edildi.

Komisyon, iptal kararının, Türkiye'nin Suriye'de başlattığı askeri harekât üzerine ulusal bütünleşme duygusu sebebiyle alındığını bildirdi ve bu konudaki görüşünü "Şimdi milli birlik ve bütünlük oluşturmak gerekmektedir" sözleriyle ifade etti.

Kazdağları’nda doğa tahribatına neden olan altın madeni faaliyetlerinin durdurulması amacıyla gerçekleştirilen eylemler doğrultusunda önümüzdeki cumartesi günü büyük miting yapılması kararlaştırılmıştı.

Sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu platformda yer alan “Su ve Vicdan Komisyonu” 12 Ekim 2019'da yapılması planlanan mitingin iptal edildiğini açıklarken, kararın, tüm bileşenlerin ortak aklına dayanılarak alındığını öne süren açıklamada, “Ülkemizin Suriye topraklarında askeri bir harekat başlatması nedeniyle milli birlik ve bütünlük oluşturmak gerekliliği ve içinde bulunulan hassasiyet göz önüne alındı. Marmara Belediyeler Birliği ve Çanakkale Belediye Başkanı’nın görüşmesi sonucunda iptal edilmesinin uygun olacağı değerlendirildi ve iptali yönünde karar alındı” denildi.

Mitingin iptal kararı açıklanırken “insani ve vicdani olarak almış olduğumuz miting erteleme kararı, ruhsatın yenilenmesi ve madencilik faaliyetlerinin devam etmesi için bir gerekçe oluşturmamalıdır. Kirazlı Balaban'da sürdürülen madencilik faaliyetlerine derhal son verilmeli, maden ruhsatı yenilenmemelidir” uyarısına yer verildi.

Açıklamada, “Su ve Vicdan Mitingi”nin ileri bir tarihte yapılacağı belirtildi.