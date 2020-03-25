Kadirova'nın avukatı takipsizlik kararına itiraz etti

AKP Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunan Nadira Kadirova olayına ilişkin verilen takipsizlik kararına aile avukatı itiraz etti.

AKP milletvekili Şirin Ünal’ın evinde yaşamını yitiren 23 yaşındaki Nadira Kadirova için verilen takipsizlik kararına itiraz edildi.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, ailenin yeni avukatı Prof. Dr. İlyas Doğan’a göre soruşturma dosyası ihmallerle dolu.

İtiraz dilekçesinde, Şirin Ünal'dan DNA örneği alınarak, Kadirova'dan elde edilen bulguların karşılaştırılması istendi. Doğan'ın itirazını Sulh Ceza Hakimliği değerlendirecek.

Kadirova’nın dosyasını takipsizlik kararıyla kapatılırken, ailenin avukatı Doğan, "Maktulün rahminde sadece erkeklerde olan prostat spesifik antijen (PSA) bulgusu var" demişti.