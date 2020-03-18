Dosya kapatılmıştı: Nadira’da erkek PSA’sı bulgusu

AKP milletvekili Şirin Ünal’ın evinde yaşamını yitiren Nadira Kadirova’nın dosyasını takipsizlik kararıyla kapatılırken, ailenin avukatı Prof. Dr. İlyas Doğan, 'Maktulün rahminde sadece erkeklerde olan prostat spesifik antijen (PSA) bulgusu var' dedi.

AKP milletvekili Şirin Ünal’ın evinde şüpheli şekilde ölen Nadira Kadirova’nın dosyası "takipsizlik" kararıyla kapatılmıştı.

Söz konusu dosyayı inceleyen ailenin avukatı Prof. Dr. İlyas Doğan, olayın boyutunu değiştirebilecek delillerin araştırılmadığını belirtti.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, dosyayı inceleyen Prof. Dr. İlyas Doğan, savcılık kararının çelişkiler içerdiğini belirterek şöyle konuştu: “Maktulün rahminde prostat spesifik antijen (PSA) bulgusu mevcuttur. PSA sadece erkeklerde bulunan bir materyal. Bu veride yapılacak DNA tespiti ölüm olayının boyutunu değiştirebilecek kadar önemlidir.” Doğan, takipsizlik kararında bu delile değinilmediğini kaydetti.

DNA’YI SİLMİŞ OLABİLİR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın takipsizlik kararı verdiği Kadirova dosyasını inceleyen avukat Doğan, tespitlerini şöyle özetledi:

- Adli Tıp raporunda rahimde mesane yıkama sıvısından bahsedilmektedir. Adli Tıp uzmanları böyle bir bulgunun rahimde yabancı DNA izlerini silmek amacıyla kullanılmış olabileceği kuşkusunu dile getirmektedir. Bu husus savcılık tarafından irdelenmeye gerek görülmemiştir. Maktulün rahminde prostat spesifik antijen (PSA) bulgusu mevcuttur. Bu veride yapılacak DNA tespiti ölüm olayının boyutunu değiştirebilecek kadar önemlidir. Takipsizlik kararında bu delile hiçbir şekilde değinilmemiş ve bu delil hakkında bir değerlendirme yapılmamıştır.

- Polis kriminal incelemesinde silahta Nadira veya başka birine ait svap tespit edilemediği ancak bu izlerin sonradan yok edilmiş olabileceği koyu cümlelerle ifade ediliyor. Buna karşılık kovuşturmaya yer yok kararında “Olayda kullanılan silahtan alınan swap inceleme sonucu geliştirilen DNA’nın ölenin DNA profili ile uyumlu olduğu...” bilgisine yer verilmiştir. Bu bilgi kriminal raporda yer almamaktadır.

KAPININ FOTOĞRAFI YOK

- Maktulün kilitlediği kapının kırıldığı iddiasını doğrulayıcı yönde dosyada fotoğraf yer almamaktadır.

- İntihar notunun maktule ait olduğuna ilişkin ciddi bir yazı incelemesi yapılmadığı izlenimi mevcuttur.

- Daha da önemlisi Şirin Ünal’ın o gün bir uçak seyahati yaptığına ilişkin belge dosyada yer almamaktadır. Oysa ciddi bir delil araştırması yapılmış olsaydı olay günü Şirin Ünal ve kızı arasında yapılan telefon görüşmelerinin HTS kayıtlarına da yer verilmesi gerekirdi. Böylece Şirin Ünal’ın telefonda konuşurken nerede bulunduğu kamuoyu vicdanını tatmin edecek şekilde tespit edilmeliydi.

OBJEKTİFLİK KUŞKULU

- Bir ölüm olayı Türkiye’den sınır dışı edilme endişesi taşıyan kişilerin ifadeleri gerekçe gösterilerek kapatılmak istenmektedir. Objektif ve bilimsel delil araştırması yapıldığı kuşkulu görünmektedir. Dosyada yer alan mesajlar intihar ettiği söylenen kişinin hayat dolu ve gelecek kaygısı taşıyan bir genç kadın ile karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir.

DOSYADA ÇELİŞKİLİ SAATLER

- Dosyada, savcılık anlatımında 21.30’da Yaşamkent Mahallesi Polis Merkezi’ne ölüm olayının ihbar edildiği bilgisi verilmekte. Buna karşılık dosyada ölüm saati 21.52 olarak verilmiştir. Buna rağmen adli tıp raporunda ölümün 36 saat öncesine kadar uzatılması ciddi bir çelişkidir.

112 KAYDI

- Olay akşamı saat 20.00’de Şirin Ünal’ın, Kadirova’nın kardeşi Muhammedali’yi aradığı ve telefon görüşmesi sırasında silah olayının cereyan etmekte olduğu anlaşılmaktadır. Dosyadaki bilgilerden Muhammedali’nin derhal olay yerine taksiyle gittiği, 20.30’da olay mahaline vardığında Nadira’nın hastaneye kaldırıldığının oradakilerce söylendiği yönünde dosyada bilgi bulunmaktadır. 112’nin aranma saati olarak saat 20.50 görünmektedir. Dosyada yer alan olayın resmi makamlara bildirilmesine ilişkin saatler çelişkili görünmektedir.