Kadir Şeker için istenen hapis cezası açıklandı

Konya'da parkta darp edilen bir kadına yardım etmek isterken çıkan arbede sonucu Özgür Duran'nın ölümüne neden olduğu belirtilen Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu.

Konya'da, kız arkadaşı Ayşe D.'yi darp eden Özgür Duran adlı kişiyi engellemek isterken ölümüne yol açan 20 yaşındaki Kadir Şeker hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Şeker'in "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına kadar yargılanması talep edildi. Şeker'in, suçu tahrik altında işlediği belirtilerek, Türk Ceza Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre de indirim yapılması istendi. Şeker, hakkındaki iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirse 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Ayrıca yanında taşıdığı bıçak içinde "Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları" kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar yargılanacak. İLGİLİ HABER Kadir Şeker'in tahliye talebi reddedildi