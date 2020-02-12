Konya'da bir kadına şiddet uygulayan kişiye müdahale eden ve iddiaya göre arbede sırasında kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker'in tutukluluğuna itiraz reddedildi.

Konya'da bir kadını darp eden Özgür Duran adlı kişiye engel olmak isteyen ve iddiaya göre çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker'in tahliye talebi reddedildi.

5 Şubat Çarşamba akşamı meydana gelen olayda iddiaya göre Kadir Şeker, evine giderken bir parkta Özgür Duran’ın, Ayşe D.’yi darp ettiğimi gördü ve engel olmak için müdahale etti.

Arbede sırasında Kadir Şeker'in cebinden çıkardığı bıçak Duran’ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken, Kadir Şeker, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Şeker’in avukatı üst mahkemeye başvurarak tutukluluk kararına itiraz etti. Tahliye talebini reddeden 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği Şeker'in dosyadaki mevcut deliller nedeniyle tutukluğunun devamına karar verdi.

