IŞİD'e en büyük desteği onlar vermişti: Böyle tebrik görülmedi...

IŞİD'e en büyük desteği sunan ülkelerden biri olan Suudi Arabistan, yine IŞİD'in büyümesinin en büyük nedenlerinden biri olan ABD'ye Bağdadi'nin öldürülmesi nedeniyle tebrik mesajı iletti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği duyuruldu.

Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamaya göre, görüşmede Muhammed bin Selman, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyondan dolayı Trump'ı tebrik etti.

Trump ise Selman'a "Suudi Arabistan'ın ABD ile devam eden güçlü ortaklığı" nedeniyle teşekkür etti.

IŞİD'e en büyük desteği sunan ülkelerin başında gelen Suudi Arabistan'ın yine IŞİD'in yükselişinin ve güçlenmesinin nedenlerinden olan ABD'ye ilettiği tebrik mesajı dikkat çekti.

soL dünkü haberinde IŞİD'e destek sunan ülkelerin listesini çıkarmıştı: