İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Lütfen randevu veriniz, gelelim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kanal İstanbul konusunda gerekirse sunum yapacağına dair açıklamasına ilişkin, 'Dünkü söylemlerinden en sevindirici olanı, bir sunum yapma isteği. Davet ederlerse, ben giderim. ‘Kapılarımız herkese açıktır’ şeklinde bir söylemi de var dünkü programında. Açıksa; biz, o kapıya gelmek istediğimizi ilettik' dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin gündeme yönelik sorularına ilişkin açıklamada bulundu.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kanal İstanbul konusunda gerekirse sunum yapacağına ilişkin açıklamalarına ilişkin, “Dünkü söylemlerinden en sevindirici olanı, bir sunum yapma isteği. Çok önemli. Çünkü, ‘Biz yaptık, yapıyoruz, bitirdik’ ya da ‘Kim isterse, istemezse; bizi ilgilendirmez, yapıyoruz’ söylemlerinin yanı sıra bu söylem, doğru bir söylem. Umarım yaparlar. Davet ederlerse, ben giderim. ‘Kapılarımız herkese açıktır’ şeklinde bir söylemi de var dünkü programında. Açıksa; biz, o kapıya gelmek istediğimizi ilettik. Çünkü Kanal İstanbul’u, İstanbul’un en kritik sorunu olarak görüyorum" dedi.

İmamoğlu, "Bizim fikirlerimizi dinleme açısından bu talebimizi tekrar iletiyoruz. Lütfen randevu veriniz, gelelim" diye konuştu.