İçişleri Bakanı Soylu: Otobüsler için sıkıyönetim ilan edilmiştir

İçişleri Bakanı Soylu, 'Kimse kusura bakmasın bizim buna sabrımız kalmadı' dedi, otobüsler için sıkıyönetim ilan ettiklerini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otobüslere yönelik denetimlerin artırıldığını belirterek "Otobüsler açısından Mart ayından itibaren yıl sonuna kadar ölçekleyebileceğimiz tüm yerlerde sıkıyönetim ilan edilmiştir" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eşgüdüm Kurulunun 5. toplantısına Soylu'nun yanısıra bazı bakan yardımcıları ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da katıldı.

Türkiye'de 2019 yılında motorlu taşıt sayısının 2011 yılına göre yüzde 44, sürücü sayısının yüzde 34, genel nüfus sayısının ise yüzde 11,3 arttığını belirten Bakan Soylu, aynı yıl hem olay yerinde hem de hastanede olmak üzere trafik kazalarında 5 bin 473 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Soylu "Şehirler arası otobüslerin kazaya karışma oranı, Türkiye'deki araçların 6 katı kadardır. Bunu buradan ifşa ediyorum ki herkes sorumluluğunu yerine getirsin. İnsanların hayatını tehlikeye atamazsınız, biz attırmayacağız" dedi.

'OTOBÜSLER AÇISINDAN SIKIYÖNETİM İLAN EDİLMİŞTİR'

Soylu şunları söyledi:

"Şu 'Bir şey olmaz' kafasından çıkmalarını istiyoruz. Bir otobüste 40-50 kişi var. Allah göstermesin bir otobüs kazası haberi 40-50 ailenin hayatını karartabilir. Böylesine büyük bir sorumluluk varken, sektörün hala bu rakamlarda gezinmesi, beklediğimiz standartlara gelmemesi, bizim açımızdan kabul edilebilir bir mesele değildir.

Otobüsler açısından Mart ayından itibaren yıl sonuna kadar ölçekleyebileceğimiz tüm yerlerde sıkıyönetim ilan edilmiştir. Kimse kusura bakmasın bizim buna sabrımız kalmadı. Yani artık dolayısıyla onlara çağrıda bulunuyorum; üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirsinler."