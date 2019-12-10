HDP'li belediye başkanı partisinden istifa etti: Tehdit mi, politik anlaşmazlık mı?

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan Belde Belediye Başkanı Fırat Karabulut, partisinin politikalarını eleştirerek istifa ettiğini açıkladı.

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan Belde Belediye Başkanı Fırat Karabulut partisinden istifa ettiğini açıkladı.

HDP'nin bölgedeki siyasetinin, ailesine ve halka ters düştüğünü belirten Karabulut, HDP içindeki eş başkanlık sistemiyle uyuşamadıklarını ve bu yüzden istifa ettiğini söyledi.

Karabulut açıklamasında, "Genç yaşta olmama rağmen siyasete ilk kez atıldım ve başarıya ulaştım. 8 Aylık süre içinde HDP’nin parti tüzüğünde çeşitli uyuşmazlıklarla karşılaştım ve HDP’nin bölgemizdeki siyaseti, ailemize ve halkımıza ters düşüyor. Örneğin Eş Başkanlık sistemine uyuşmadık. HDP’den istifa ettim. Partiyle hiçbir bağım kalmamıştır. Bağımsız olarak Bekirhan halkına hizmet etmeye devam edeceğim" ifadesini kullandı.

HDP'DEN AÇIKLAMA

Söz konusu istifanın ardından HDP'den yapılan açıklamada, Karabulut'un kayyum tehdidi nedeniyle istifa ettiği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

AKP’nin memurları tarafından, belediyede görev yapan bir personel aracılığıyla, Belediye Eş Başkanı Fırat Karabulut’a, kayyım ve tutuklama tehdidi içeren bir mesaj gönderilmiştir. İktidar cephesi tarafından gönderilen ve siyasi etikle uyuşmayan bu ahlaksız teklif sonrası, Fırat Karabulut irade gösterememiş ve korku sarmalına kapılmıştır. Fırat Karabulut, kayyım atamasından korktuğu için 20 Kasım’da HDP’den istifa etmiştir. İstifa kararının ardından Karabulut, Belediye Meclis Üyelerine ve Bekirhan halkına parti ile bir sorunu olmadığını, korktuğu için istifa ettiğini açıkça belirtmiştir

Fırat Karabulut’un basına verdiği demeç üzerinden parti tüzüğü ile uyuşmazlık yaşadığı için istifa ettiği yönündeki söylemleri gerçeği yansıtmamaktadır. Parti tüzüğümüz seçim öncesinde kamuoyuna açıklanmış ve tüm adaylarımız tarafından kabul görmüştür. Asıl olan; AKP’nin yürütmüş olduğu kirli politikalara direnemeyip boyun eğildiği için bir istifanın gerçekleştiğidir