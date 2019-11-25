Eski vekil WhatsApp mesajlarını paylaşıp HDP'den istifa etti

HDP Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Alican Ünlü ile arasında geçen WhatsApp yazışmalarını basınla paylaşan eski HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, partisinden istifa etti.

25. ve 26. dönemde HDP Mardin ve Batman milletvekili olarak görev yapan Mehmet Ali Aslan, partiden istifa ettiğini açıkladı.

Parti genel merkezince ortaya konan ayrımcı ve ötekileştirici tutum ve davranışları hep "bir gün düzelir" diye sineye çektiklerini söyleyen Aslan, "Gelinen noktada özellikle isim vererek belirtmek isterim ki, partinin örgütlenmeden sorumlu başkan yardımcılarından Alican Önlü ve türevlerinin şahsımızda halklarımıza karşı geliştirdikleri hakaretvari ifadeler ve ötekileştirici tavırlar ve söylemler yenilir yutulur olmaktan çıkmıştır" dedi.

'TEMSİL YETENEĞİNİ EROZYONA UĞRATTI'

Aslan, genel merkez yönetiminin Kürt halkı başta olmak üzere bölge insanının temsil yeteneğini büyük ölçüde erozyona uğrattığını savunarak, şunları söyledi:

"Siyaset bir üslup ve adap meselesidir aynı zamanda. Temsil ettiğimiz duruşu ve pozisyonu şahsımda ötekileştirerek yalnızlaştırma, itibarsızlaştırma çabalarının, parti yönetimini bilgilendirdiğimiz halde, mevcut genel merkez parti yönetimince de sessizlik içinde izlenmesi beni yol ayrımına getirmiş bulunmaktadır. Zira ilgili klik ya da kliklerin eylem, söylem ve tavırlarının HDP gibi bir parti içinde hoş görülüyor olması bizce kabul edilemezdir."

'KAYBETTİĞİMİZ 37 BELEDİYE BUNUN İSPATI'

"HDP dış baskılardan değil, genel merkezde dönen iç entrikalardan dolayı halkın desteğini kaybetmiş ve zayıflamıştır. İç entrikalar da, kurtlanan ağaç gibi partiyi kemirip bitirmiştir. Kuruluş felsefesi ve ilkelerinden uzaklaşıp eksen kayması yaşayan ve bu çerçevede hizipçi birtakım grupların güdümüne giren HDP'nin mevcut genel merkez yönetimi ile sağlıklı yol almak mümkün olmaktan çıkmıştır. Son yerel seçimlerde kaybettiğimiz 37 belediye bunun açık bir ispatıdır.

'MARJİNAL SOL ÖRGÜTLER...'

Tasfiyecilik kanseri, ve liyakatsizlikten kaynaklı doku uyuşmazlığı olduğu sürece partiden büyük ve etkin kopuşlar kaçınılmaz olacaktır. Unutulmamalıdır ki yozlaşan iktidarlar zevale mahkum olduğu gibi, yozlaşan muhalefette zevale mahkumdur. Özgün ve farklı olanı ötekileştirerek, ayrıştırma, ve itibarsızlaştırma pratikleri, partiyi soğuk savaş dönemindeki yer altına inmiş marjinal sol örgütler düzeyine indirgeyecek seviyelere ulaştığını büyük üzüntü ile izlemekteyiz. Gelinen süreçte HDP kendi tabanına, referans aldığı halkının değer ve gelenekleriyle arasına mesafe koyarak, sermayesini önemli oranda tüketmiştir. Halkının değil, bir kısım, marjinal grupların rotasını izler hale getirilmiştir."