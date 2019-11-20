HDP'den Soylu'ya 'tokalaşma' tepkisi

Bakan Soylu, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda muhalefet sıralarını teğet geçip yalnız AKP'li milletvekilleriyle tokalaşınca gerginlik çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2020 bütçesi için geldiği Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda AKP’li üyelerle tokalaştı, CHP ve HDP’li üyeleri ise başıyla selamladı.

Bunun üzerine HDP’lilerden tepki geldi. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Komisyon Başkanı AKP’li Lütfi Elvan’a “Süleyman Soylu’nun ayrıcalığı nedir? Neden bu organize eyleme alet oldunuz. Bu ayrıcalık nereden geliyor. Gün boyu sürecekse geçen yıllarda olduğu gibi milletvekillerine saygısızlık anlamında başka fotoğraflarda olabilir. Bunun önünü almak için neler yapacaksınız. Bununla ilgili gerekli uyarıları yapmanızı sizden rica ediyorum” dedi.

Lütfi Elvan ise “Sayın Soylu son derece nezaket sahibi bir insandır. Hiçbir milletvekiline karşı saygısızlığı söz konusu değildir. Burada ellerini sıktı her bir kardeşimiz ayağa kalktı. Belki sizin oradaki tavrınız bu tür bir yaklaşıma neden olmuştur. Sayın bakan sizin tarafınıza yöneldi ve sizleri selamladı. Ama en azından nezaket gereği ayağa kalkıp misafire hoş geldiniz demeniz gerekirdi. Sayın bakanın hiçbir ayrıcalığa ihtiyacı yoktur” diye karşılık verdi.

Mezopotamya Ajansı‘nın haberine göre, bu tartışma ile başlayan komisyon görüşmeleri HDP’lilerin kayyım atamaları ve partiye dönük baskılara dönük protestosuna da sahne oldu.