HDP Sözcüsü Kubilay: Türkiye Suriye'den koşulsuz çekilmeli

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, ateşkes anlaşmasına ilişkin, 'Türkiye koşulsuz Suriye topraklarından çekilmeli' dedi.

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, ABD ile yapılan toplantının ardından Türkiye'nin ateşkes kararına ilişkin açıklamada bulundu.

'ATEŞKESİ ÖNEMLİ BULUYORUZ'

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Kubilay, 10 günlük süre boyunca yüzlerce kişinin katledildiğini, 300 binden fazla insanın yerinden edildiğini belirterek, “ABD ile Türkiye arasında yapılan, Kuzey ve Doğu Suriye yönetiminin de kabul ettiği anlaşma kapsamında, 5 gün süreyle de olsa kan akmayacağına dair verilen taahhüdü HDP olarak önemli buluyoruz. Başta Suriye olmak üzere tüm Ortadoğu’nun 5 günlük değil, sonsuza kadar barışa ve kardeşliğe ihtiyacı olduğunun altını çizmek istiyoruz. Sadece Ortadoğu’nun değil barışa kardeşliğe dünyanın da ihtiyacı var” dedi.



'ÇÖZÜMÜN ANAHTARI ANKARA, DİYARBAKIR VE İMRALI'DA’

Kubilay, Türkiye’ye çözümün anahtarının Washington ya da Moskova’da olmadığını belirterek, “Türkiye’nin denemediği tek yol barıştır. Kalıcı sorunlara kalıcı çözümler ancak muhataplarıyla üretilebilir. İktidara defalarca söyledik, yine söylüyoruz: Kürt sorunu ancak ve ancak Kürtlerle çözülebilir. Çözümün anahtarı Ankara’da, Diyarbakır’da ve İmralı’dadır” şeklinde konuştu.



'TÜRKİYE KOŞULSUZ ÇEKİLMELİDİR'

Kubilay, ateşkese ilişkin şöyle konuştu:

Bu zaman diliminde taraflar karşılıklı hassasiyetler çerçevesinde anlaşma sağlayabilirse bu bölge barışı için anlamlı ve değerli bir gelişmenin yolunu açabilir. Suriye, Suriye’de yaşayan halklarındır; tıpkı Türkiye, Türkiye halklarının olduğu gibi. Öncelikle bu halkların iradesini hiçe sayan her girişim başarısız olmaya mahkumdur, her saldırı haksızdır, hukuksuzdur, zorbalıktır. İki devletin Kürtler masada olmadan onlar adına aldıkları kararın bağlayıcılık sorunu olduğunun farkındayız ve bunun altını bir kez daha çizmek istiyoruz. Suriye’nin sorunları Suriye halklarınca çözülebilir. Türkiye her şeyden önce saldırgan, yayılmacı ve militarist bu dış politikaya son vermelidir. Türkiye Kayıtsız ve koşulsuz olarak Suriye topraklarından çıkmalı, kendi sınırlarına çekilmelidir.



31 Mart ve 23 Haziran seçimleri bu tespiti onaylayan en önemli göstergedir. Tarih bir kez daha HDP’nin durduğu yerin haklılığını, meşruluğunu ve doğruluğunu kanıtladı. Yanlış siyasi hesap Rojava’dan dönmüştür. Artık barış mücadelesi evrensel bir halk hareketine dönüşmüştür. Bu kadim topraklara barış getirene kadar, demokratik bir ülke, demokratik bir coğrafya inşa edene kadar mücadelemiz durmaksızın devam edecektir. İlan edilen ateşkes dünya halklarının barış mücadelesindeki ısrarının sonucu ve kazanımıdır. Bu mücadeleyi daha da büyütmekte, barışçıl bir ülke, barışçıl bir bölge ve barışçıl bir dünya mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız, ısrarlıyız.