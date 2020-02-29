Hatay'a giden CHP heyeti: Askerlerimiz savunmasız kalmış

İdlib'de yaralanan askerleri Hatay'da ziyaret eden CHP heyeti, askerlerin saldırısı esnasında savunmasız kaldıklarını ve nokta atışı ile vurulduklarını kaydetti.

İdlib’de 33 askerin yaşamını yitirmesinin ardından önceki gün gece saatlerinde Hatay’a giden ve incelemelerde bulunan CHP heyeti, yaralı askerlerin saldırı esnasında savunmasız kaldıklarını ve nokta atışı ile vurulduklarını söyledi.

CHP Hatay Milletvekilleri Suzan Şahin, Mehmet Güzelmansur, İsmet Tokdemir ve Serkan Topal’dan oluşan heyet Hatay’da yaralı askerlerin bulunduğu Antakya Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulunarak gaziler ve aileleri ile görüştü.

Yaralı askerlerin genel durumunun iyi olduğunu ve bir iki gün içinde taburcu edilebileceğini anlatan Suzan Şahin, “Gazilerimizin tamamını ziyaret ettik. Kiminde kol kırığı, ayak kırığı var. Ama sağlık durumları ve moralleri iyi. Durumu mühim olan gazilerimiz ise GATA’ya gönderildiği için görüşme şansımız olmadı” dedi. Şahin, “Bombardıman altında kaldıklarında savunmasız kalmışlar. İlk bombardımanın ardından sığındıkları yerde toparlanmaya çalışırken ikinci saldırı gerçekleşmiş. Yani nokta tayini atış yapmışlar”diye konuştu.

Mehmet Güzelmansur da, “Burada yaşayan yurttaşlar bir an önce barışın gelmesi için ne gerekiyorsa onun yapılmasını istiyor” dedi.