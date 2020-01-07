'FETÖ' sanıklarını AKP'liler savununca beraat geldi

Kilis’te 35 kişinin FETÖ'den yargılandığı davada AKP il başkanı ve AKP’li belediye başkanı avukat olarak yer aldı, sanıklar beraat etti.

Kilis'te iki yıldır devam eden FETÖ davasının avukatları AKP yöneticileri olunca sanıklar beraat etti.

Aralarında KHK ile kapatılan dernek başkanı ve yöneticilerinin bulunduğu 35 sanık hakkında “Silahlı terör örgütü üyeliği'' suçlamasıyla açılan davada 31 sanık, “Üzerlerine atılı suçu işledikleri sabit olmadığı” gerekçesiyle beraat etti.

PENSİLVANYA'YA GİDEN DE VAR...

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, hakkında beraat kararı çıkan isimler arasında Pensilvanya'ya giden TUSKON'a bağlı Kilis İşadamları Derneği (KİAD) Başkanı Mehmet Vakıf Şarkbay da vardı. Davada, 4 sanığın dosyası ise “Delillerin tam olarak toplanmamış olması nedeniyle” ayrıldı. Böylece "FETÖ" davasında ceza alan olmadı.

AVUKATLAR TANIDIK

Kimsenin ceza almadığı FETÖ davasında sanıkların avukatları tanıdık çıktı. Sanıkların avukatlığını AKP'li Kilis Belediye Başkanı Abdi Bulut ile AKP Kilis İl Başkanı Murat Karataş üstlendi. Halen AKP Kilis Belediye Başkanı olan Avukat Abdi Bulut, başkanlık görevine seçilene kadar sanıkların avukatlığını yaptı, karar duruşması öncesi vekaleti yeğeni Avukat Abdullah Bulut'a bıraktı.

Halen AKP Kilis İl Başkanı olan Avukat Murat Karataş da sanıkların avukatı oldu. Beraat eden sanıklardan biri de halen Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu'nun yeğeni olan Abdulbaki Tohumcu. Tohumcu'nun avukatlığını da Belediye Başkanı Abdi Bulut'un yeğeni Abdullah Bulut ve AKP Kilis İl Başkanı Murat Karataş üstlendi.