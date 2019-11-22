Fethullah Gülen vatandaşlıktan çıkarılıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün Hürriyet Ankara Bürosu’na konuk oldu, açıklamalarda bulundu.
Fetullah Gülen’in vatandaşlıktan çıkarılması sürecine ilişkin konuşan Soylu, "Vatandaşlıktan çıkarılması için 229 kişilik liste vardı. Bu kişilerden 18’i ya teslim oldu ya yakalandı ya da tutuklandı. Kalan 211 kişinin (Gülen dahil) işlemi tamamlanıp Cumhurbaşkanlığı makamına sunulacak. İmzalandıktan sonra vatandaşlıktan çıkarılma işlemi tamamlanmış olacak. Vatandaşlıktan çıkartsak da iadesini isteyip yargılayabiliyoruz. Bunun önünde engel yok. Böyle bir teröristin Türkiye vatandaşı olmasından haz etmediğimiz, milletimiz istemediği için vatandaşlıktan çıkarılıyor" dedi.
7 YIL ÖNCE DÖN ÇAĞRISI YAPMIŞTI
Bir dönem AKP'nin en önemli ittifak ortağı olan ve yapılan birçok tasfiye operasyonunda birinci derece rol oynayan Cemaat'in liderine Erdoğan tarafından bundan 7 yıl önce yurda dönme çağrısı yapılmıştı.
AKP-Cemaat ittifakının dağılmasından hemen önce Cemaat'in 10. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları'nın kapanış töreninde konuşan dönemin Başbakanı Erdoğan, şöyle demişti:
Dünyanın değişik 135 ülkesinden buraya gelmek, gurbet, hasrettir. Hasretin bedeli çok ağırdır, faturası çok ağırdır. Biz gurbette olup şu vatan topraklarının hasreti içinde olanları aramızda görmek istiyoruz. Gurbet aynı zamanda garipliktir. Zaten oradan anlamını yükleniyor. Onun için de biz garipliğe tahammül edemeyiz. Diyoruz ki bu sıla hasreti artık bitmelidir, bitsin istiyoruz. Şu anki tavrınızla hep birlikte bu hasretin bitmesini istediğinizi anlıyorum. Öyleyse bitsin bu hasret diyelim. Ve bu anlamlı gecede, kadim medeniyetin evlatları olarak, zengin bir kültürün diliyle, Türkçe'yle, bize ve dünyaya seslendiğiniz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Gurbeti bir kenara, hasreti bir kenara bırakalım diyorum.