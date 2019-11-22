Fethullah Gülen vatandaşlıktan çıkarılıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fethullah Gülen'in vatandaşlıktan çıkarılması işlemlerinin sona yaklaştığını ve imza için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün Hürriyet Ankara Bürosu’na konuk oldu, açıklamalarda bulundu.

Fetullah Gülen’in vatandaşlıktan çıkarılması sürecine ilişkin konuşan Soylu, "Vatandaşlıktan çıkarılması için 229 kişilik liste vardı. Bu kişilerden 18’i ya teslim oldu ya yakalandı ya da tutuklandı. Kalan 211 kişinin (Gülen dahil) işlemi tamamlanıp Cumhurbaşkanlığı makamına sunulacak. İmzalandıktan sonra vatandaşlıktan çıkarılma işlemi tamamlanmış olacak. Vatandaşlıktan çıkartsak da iadesini isteyip yargılayabiliyoruz. Bunun önünde engel yok. Böyle bir teröristin Türkiye vatandaşı olmasından haz etmediğimiz, milletimiz istemediği için vatandaşlıktan çıkarılıyor" dedi.

7 YIL ÖNCE DÖN ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Bir dönem AKP'nin en önemli ittifak ortağı olan ve yapılan birçok tasfiye operasyonunda birinci derece rol oynayan Cemaat'in liderine Erdoğan tarafından bundan 7 yıl önce yurda dönme çağrısı yapılmıştı.

AKP-Cemaat ittifakının dağılmasından hemen önce Cemaat'in 10. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları'nın kapanış töreninde konuşan dönemin Başbakanı Erdoğan, şöyle demişti: