'Erken seçim abandone olmuş boksörün sırt nakavt olmasını sağlar'

İYİP'li Koray Aydın, 'Böyle bir tablo altında erken seçim yapmaya kalkışmak ringde abandone olmuş boksörün sırt nakavt olmasını sağlar. Dolayısıyla biz yakında erken seçim olma ihtimali görmüyoruz' dedi.

İYİP Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulundu.

Yakında bir erken seçim olma ihtimali görmediklerini belirten Aydın, "HDP üzerinden İYİ Parti'ye laf edenlere hatırlatmak isteriz; AKP iktidarının sonu geldi. Sözde çözüm ihanetini bu milletin başına bela eden, zamanında terörle mücadele değil müzakere eden, Diyarbakırlı anneleri HDP'nin kapısına mahkûm eden, ekonomide sıfırı tüketen, mirasyedi bir evlat gibi Cumhuriyet tarihinin bütün birikimlerini satıp savuran, çevreye, doğaya velhasıl artık ülkeye zarar veren AKP iktidarının artık sonu gelmiştir" dedi.

Aydın, "Türkiye ekonomik olarak tarihinin en büyük, en sıkıntılı dönemini yaşıyor. Gelir dağılımında 10 yıl öncesinin gerisine düşüldü. Orta sınıf giderek yok oluyor. Böyle bir tablo altında erken seçim yapmaya kalkışmak ringde abandone olmuş boksörün sırt nakavt olmasını sağlar. Dolayısıyla biz yakında erken seçim olma ihtimali görmüyoruz" diye konuştu.