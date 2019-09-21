İYİP'den CHP'ye HDP tepkisi: Biz bu bileşimin içinde olmayız, 90'ların SHP'si olursunuz

İYİP Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, 'CHP’nin her yaptığına ‘evet’ diyerek, savunmuyoruz. HDP’ye kimi krediler açarak siyaset yapmanızı doğru bulmuyoruz diyoruz. Bu sizi 90’ların SHP’si gibi yapar, diyoruz. CHP, HDP ile kurumsal olarak devam edeceğim diyebilir, tercihidir ama biz bu bileşen içinde olmayız' dedi.

İYİP Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, iki seçimdir ittifak yaptığı CHP'ye HDP eleştirisinde bulundu.

'AKP VE MHP'DEN KOPARABİLECECEĞİMİZ KADAR KUVVET KOPARACAĞIZ'

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, “Biz memleketin düştüğü darboğazdan çıkması için kurulmuş bir siyasi partiyiz. Bir Türkiye vizyonu ortaya koymuşuz. Acaba Millet İttifakı ne olur? Satranç bu. Tayyip Erdoğan’ın 2023 denklemi varsa, bu denklemde Cumhur İttifakı bileşenlerinin yetmediğini görüyor olması lazım. İYİ Parti’yi ya da daha fazla kopartılacak parça varsa, bunları Millet İttifakı bünyesinden koparmak, orayı zayıflatmak isteyecektir. Biz de kendi vizyonumuz çerçevesinde bileşenleri arttıracağımız alanda İYİ Parti olarak AK Parti ve MHP’nin içinden koparabileceğimiz kadar kuvvet koparacağız. Satranç oynuyoruz.”

‘SİZİ 90'LARIN SHP'Sİ YAPAR’

Ağıralioğlu, satranç oyunu oynanırken Millet İttifakı içinde mi dışında da olacakları sorusuna, “İçi de dışı da yok bizim için” yanıtı verdi, şöyle devam etti:

“Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP keskin muhalefetten sonra keskin limitsiz krediler açtığı iktidarla beraber. Herkes ‘İYİ Parti’de mi öyle olacak?’ diyor. Biz, “güç beraberliği yapılabilir ama onun bile bir çerçevesi olur” diyoruz. AK Parti-MHP beraberliğinin nasıl olması gerektiğini biz söyleyemeyiz ama biz olsak CHP’de yaptığımız gibi yaparız. CHP’nin her yaptığına ‘evet’ diyerek, savunmuyoruz. HDP’ye kimi krediler açarak siyaset yapmanızı doğru bulmuyoruz diyoruz. Bu sizi 90’ların SHP’si gibi yapar, diyoruz. Sonuç olarak biz İYİ Parti olarak toptan ‘evet’ veya ‘ret’ cephesi değiliz. Bunu Meclis’teki siyasi performansımızla gösterdik. Hükümetin getirdiği ve doğru bulduğumuz pek çok kanunu destekledik. Biz iktidardan ne gelirse gelsin karşı grubu değiliz.”

‘İYİ PARTİ’NİN TESİR ALANINI GÖRDÜLER’

İYİP’in sağ seçmenin CHP’ye karşı tutumunu esneterek önemli bir oy verme alanı açtığını söyleyen Ağıralioğlu, “İYİ Parti’nin CHP’ye oy verilir alanda destek olması bugünkü seçimin sonuçlarını ve Türk siyasetindeki çeşitliliği getirdi. İYİ Parti işte bu etkiyi yapabildiği için hedef tahtasında. İYİ Parti’nin tesir sahasını gördüler, bunu bypass etmeye çalışıyorlar. Biz onca hakarete iftiraya rağmen vakarla durup ilkelerimizle mücadele ederek bir seçim süreci yönettik ve netice aldık. Bu neticenin tamamı bizim değil ama bu neticeye önemli katkı sunduk” dedi.

‘HDP’YLE İLİŞKİ BİZİ DIŞARI ÇIKARTIR’

CHP ile iş birliğine gittikleri yerlerde bu beraberlikten doğan kuvvetin yönetilebileceğini gösterdiklerini anlatan Ağıralioğlu, “Ama CHP’nin HDP’ye doğru adımlarını görüyoruz. Biz bu konuda endişeliyiz. Bu adımları tereddütle izliyoruz. Hassasiyetlerimizin görülmesi lazım” dedi.

CHP’nin Millet İttifakını bloklaştırmaya çalıştığını, HDP’yi de bu güç birleşenlerinin yakın markajında tutmak istediğini anlatan Ağıralioğlu şunları söyledi: