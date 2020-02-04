Ensar'dan '8 milyon dolar' açıklaması: Peyderpey gönderdik

Başkent Gaz'ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na aktardığı 8 milyon dolarlık 'şartlı bağış'la ilgili Ensar Vakfı bir açıklama yayımladı. Vakıf parayı ABD'deki Türken Vakfı'na 'peyderpey' aktardığını kaydetti.

Başkent Gaz'ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yaptığı 8 milyon dolarlık "şartlı bağış"la ilgili bir açıklama yapan Ensar Vakfı, paranın ABD'deki Türken Vakfı’na yurt inşaatı için "peyderpey" gönderildiğini belirtti.

Konuyla ilgili haberlerin bir "linç kampanyasına" dönüştürüldüğünü ileri süren Ensar Vakfı, bağış parasının ABD'deki yurt inşaatına gönderilmeyerek buharlaştığına yönelik haberlerin "iftira" olduğunu savundu.

Açıklamada, paranın "inşaat projesine gönderileceği için inşaatın yapım süreci doğrultusunda yüklenici firma hakedişlerine göre peyderpey Turken Vakfı’na gönderildiği" belirtildi.

Ensar'ın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"1. Bağışçı şirket şartlı bağışını 29 Aralık 2017 tarihinde Kızılay’a göndermiştir.

2. Vakfımızın hesaplarına bağış 19/02/2018 tarihinde 7.880.000,00 USD olarak gelmiştir.

3. Mevzuatlarımıza göre vakıfların yurtdışına para gönderimi Vakıflar Genel Müdürlüğüne bildirimle yapılmaktadır. Dolayısıyla Vakfımız yurt dışına göndereceği tüm para transferleri için Vakıflar Genel Müdürlüğüne gerekli bildirimde bulunmuştur. Yani tüm para transferlerimiz devletimizin kurumlarının gözetimi ve denetiminde yapılmıştır.

4. Bu meblağ halen devam etmekte olan bir inşaat projesine gönderileceği için inşaatın yapım süreci doğrultusunda yüklenici firma hakedişlerine göre peyderpey Turken Vakfı’na gönderilmiştir.

5. Sırasıyla;

05/11/2018 tarihinde 2.000.000,00 USD

11/12/2018 tarihinde 2.000.000,00 USD

14/01/2019 tarihinde 2.000.000,00 USD

15/02/2019 tarihinde 1.964.276,62 USD olmak üzere TOPLAMDA 7.964.276,62 USD Turken Vakfı hesaplarına gönderilmiştir."

