Denizli'de genç kadına bıçaklı saldırı

Denizli'de genç kadın bıçaklı saldırıda ağır yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde eski sevgilisi 26 yaşındaki genç kadını 5 farklı yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi 2264 sokak ikamet eden 26 yaşındaki kadın, eski sevgilisi Zeki Özen ile evinin önüne konuşmak için çıktı. Zeki Özen, yanında bulunan bıçak ile G.K.’yı 5 farklı yerinden bıçaklamasının ardından kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan G.K.’yı Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaçan şüpheli şahıs 1 saat sonra ikamet ettiği Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi’nde gözaltına alındı.