Ocak ayında 27 kadın cinayeti, 7 şüpheli kadın ölümü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platfomu'nun Ocak 2020 Raporu'na göre geçen ay ülke genelinde 27 kadın cinayeti işlendi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Ocak 2020 Raporu'nu yayımladı. Rapora göre geçen ay ülke genelinde 27 kadın cinayeti işlendi, 7 kadın da şüpheli bir şekilde ölü bulundu.

Öldürülen 27 kadından 22'sinin neden öldürüldüğü tespit edilemezken, 5’i boşanmak istemesi, barışma isteğini reddetmesi, arkadaşlık isteğini reddetmesi gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü.

KADINLAR KİMLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ?

Raporda Ocak ayında öldürülen 27 kadının 3’ünün kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemediği bilgisine yer verilirken, "7’si birlikte oldukları erkek, 5’i evli oldukları erkek, 5’i oğlu, 3’ü babası, 2’si eskiden evli olduğu erkek, 1’i akrabası ve 1’i de eskiden birlikte olduğu erkek tarafından öldürülmüştür" denildi.

Raporda kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe adil yargılama yapılmadığı ve şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyutunun değiştirerek sürmeye devam ettiği vurgulandı.

Platformun yayımladığı raporda illere göre Ocak ayının kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümleri verileri şöyle yer aldı:

Raporda "Her biri birer yaşam olan 34 kadın kardeşimizin isimlerini sizinle paylaşmak isteriz" denilerek şu tabloya yer verildi:

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

