Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında yeni tutuklama kararı

Bugün avukatlarının denetimli serbestlik başvurusu yaptığı Selahattin Demirtaş hakkında savcılık başka bir dosyadan tutuklama talep etmişti. Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında nöbetçi mahkemece tutuklu yargılama kararı verildi.

HDP’nin önceki dönem eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında nöbetçi mahkeme tarafından tutuklu yargılama kararı verildi.

Ankara’da yargılandığı dosyadan tahliye edildikten sonra, hüküm giydiği cezadan tutuklu yattığı sürenin mahsup edilmesi talebi kabul edilen ve tahliye edilmesi beklenen eski HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile ilgili olarak başsavcılık yeni tutuklama talebinde bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6-8 Ekim 2014'teki Kobani olaylarına ilişkin soruşturması kapsamında Demirtaş'ın Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nden, Yüksekdağ'ın da Kandıra Cezaevi’nden SEGBİS ile ifadeleri alındı. Savcılık, ifade işlemi sonrasında Demirtaş ve Yüksekdağ'ı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

'BİR SUÇTAN BİR KERE DAVA AÇILABİLİR'

Demirtaş ve Yüksekdağ’ın avukatları, savcılığın aynı olay nedeniyle ikinci tutuklama talebinde bulunduğunu belirterek tepki gösterdi. Demirtaş’ın avukatları “Bir suçtan bir kere dava açılabilir. Devlet koyduğu yasalara uymuyor. İyi bir devlet aklı işletilerek bundan vazgeçilir. Ana dosyadan yargılandığı 31’nci fezlekede zaten Kobane olayları kapsamında ifade vermişti. Hukuk katliamı yapılıyor” dedi.

Mahkeme Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında tutuklama kararı verdi. Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre hakimin avukatların yüzüne okunması gereken kararı okumayarak gitmesinin ardından hakim hakkında tutanak tutuldu.

