Başsavcılıktan Demirtaş'ın tutuklanması kararına ilişkin açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Demirtaş ve Yüksekdağ'ın tutuklanması kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında verilen tutuklama kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kamuoyunda 6-7-8 Ekim Kobani olarak bilinen olaylarda PKK/KCK terör örgütü sözde örgüt yöneticileri, örgütün gençlik ve kadın yapılanması ile Hakların Demokratik Partisi MYK üyeleri ve eş başkanları tarafından sosyal medya üzerinden halkı sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çağrılar yapıldığı basın yayın kuruluşlarına da yansımıştır. Bu çağrılar üzerine başta Doğu ve Güneydoğu bölgesinde bulunan iller olmak üzere toplam 32 ilde çıkan olaylarda 38 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, çok sayıda güvenlik görevlisi ile vatandaşımız yaralanmış, kamu binaları ve araçları yağmalanarak zarar görmüştü" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Soruşturma konusu olan terör olaylarının 32 ilde gerçekleşmesi nedeniyle soruşturma alanının genişliği, mağdur/müşteki ve şüpheli sayısının fazlalığına bağlı olarak delillerin toplanma işlemlerinin tamamlanması üzerine suç tarihi itibariyle HDP Eş Başkanları olan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun soruşturma kapsamında ifadelerinin alınmasına müteakip tutuklanma talebi ile sevk edildikleri Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 20/09/2019 tarih 2019/1019 D.iş sayılı kararıyla tutuklanmalarına karar verilmiştir. Soruşturma kapsamında mevcut diğer şüpheliler yönünden de soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir."