HDP: Taraflı yargı AİHM'e 'sizi tanımıyoruz' mesajı vermekte

Selahattin Demirtaş’ın tahliyesinin engellenmesi için ‘yeni bir siyasi komplo’ başlatıldığını belirten HDP Merkez Yürütme Kurulu, ‘Bu açıkça bir düşman hukuku uygulamasıdır’ açıklaması yaptı. Açıklamada 'Saray'a bağımlı ve taraflı yargı mekanizması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de ‘sizi ve kararlarınızı tanımıyoruz’ mesajını vermektedir' denildi.

HDP Merkez Yürütme Kurulu, Selahattin Demirtaş’ın denetimli serbestlik başvurusunda bulunduğu gün başka bir dosyadan hakkında savcılıkça tutuklama talebinde bulunulmasına tepki gösterdi.

HDP MYK’dan yapılan yazılı açıklamada Demirtaş’ın tahliye edilmesinin engellenmesi amacıyla "yeni bir komplo" başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, avukatların mahsup başvurusunu kabul etmesi üzerine, bugün denetimli serbestlik için başvuru yapıldığı hatırlatılarak şöyle denildi:

“Tutuklu olduğu ana davasında tahliye kararı verilen Demirtaş için yapılan denetimli serbestlik başvurusunun olumlu sonuçlanmaması için savcılık harekete geçti. Savcılık, tahliyeyi engellemek için hem Selahattin Demirtaş hem de Figen Yüksekdağ için yeniden tutuklama talep etmektedir. Türkiye’nin Saray’a bağımlı ve taraflı yargı mekanizması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de ‘sizi ve kararlarınızı tanımıyoruz’ mesajını vermektedir."

'BU AÇIKÇA BİR DÜŞMAN HUKUKU UYGULAMASIDIR'

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Bu açıkça bir düşman hukuku uygulamasıdır. Bu asla kabullenilemeyecek bir durumdur. Bu adımın yargıyla bir alakası yoktur. Siyasi intikam için Saray direktifi ile atılmış bir adımdır. Hukuk adı altında uygulanan tam bir zorbalıktır, adaletin katledilmesidir. Bu savcılık demokratik siyasetin de düşmanıdır.

Sözün bittiği, yargıda tuzun koktuğu bir noktadayız. Mahkeme heyetine sesleniyoruz. Savcılığın bu ağır hukuk suçu işleme eğilimi karşısında hukuk ilkelerine uygun davranın.”

