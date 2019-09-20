Savcılık Demirtaş hakkında tutuklama kararı istedi

Serbest bırakılması beklenen Selahattin Demirtaş hakkında Ankara Savcılığı ayrı bir soruşturma başlatarak, tutuklama kararı istedi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Demirtaş'ın cezaevinde kaldığı yaklaşık 25 aylık sürenin 4 yıl 8 aylık hapis cezasından mahsubuna karar verdi. Demirtaş tutuklama kararının ardından,' Yargı yok, adalet yok, kanun yok, hakim yok. Sadece bize değil, hiçbirinize yok' dedi.
soL - Haber Merkezi
Cuma, 20 Eylül 2019 17:26

Selahattin Demirtaş hakkında Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ana davada verilen tahliye kararının ardından tutuklu bulunduğu sürenin mahsup edilerek serbest bırakılması beklenirken, hakkında yargıdan yeni bir hamle geldi. Ankara Savcılığı, Selahattin Demirtaş hakkında, ayrı bir soruşturma başlatarak, tutuklama kararı istedi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Demirtaş'ın cezaevinde kaldığı yaklaşık 25 aylık sürenin 4 yıl 8 aylık hapis cezasından mahsubuna karar verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirtaş, "Yargı yok, adalet yok, kanun yok, hakim yok. Sadece bize değil, hiçbirinize yok" dedi.

Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:

Durumu CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada duyurdu.

Tanrıkulu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e çağrı yaparak, "Yargılandığı davadan tahliye edildikten sonra olası tahliyesini önlemek için tutuklamaya sevk etmek düşman ceza hukukundan da öte bir zorbalık durumudur. Sizi, sorumluluğa davet ediyorum; HSK’yı toplayın gereğini yapın. Aksi halde bu sorumluluk size aittir" dedi.

Selahattin Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir’se konu hakkında yaptığı açıklamada, "Selahattin Demirtaş’ı tutuklandığı, 3 yıldır yargılandığı ve geçen hafta tahliye olduğu suçlamadan tekrar tutuklamaya çalışıyorlar.Mahsup kararının verildiği ve tahliyesi önünde hiçbir engelin kalmadığı bugün. AİHM duruşmasından da iki gün sonra" sözlerini kullandı.

 Demirtaş’ın avukatlarından Benan Molu ise, “İHAM duruşmasından iki gün sonra Demirtaş özgürlüğüne kavuşmasın diye yeni oyunlar” diyerek savcılığın kararına tepki gösterdi.