Savcılık Demirtaş hakkında tutuklama kararı istedi

Serbest bırakılması beklenen Selahattin Demirtaş hakkında Ankara Savcılığı ayrı bir soruşturma başlatarak, tutuklama kararı istedi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Demirtaş'ın cezaevinde kaldığı yaklaşık 25 aylık sürenin 4 yıl 8 aylık hapis cezasından mahsubuna karar verdi. Demirtaş tutuklama kararının ardından,' Yargı yok, adalet yok, kanun yok, hakim yok. Sadece bize değil, hiçbirinize yok' dedi.

Selahattin Demirtaş hakkında Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ana davada verilen tahliye kararının ardından tutuklu bulunduğu sürenin mahsup edilerek serbest bırakılması beklenirken, hakkında yargıdan yeni bir hamle geldi. Ankara Savcılığı, Selahattin Demirtaş hakkında, ayrı bir soruşturma başlatarak, tutuklama kararı istedi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Demirtaş'ın cezaevinde kaldığı yaklaşık 25 aylık sürenin 4 yıl 8 aylık hapis cezasından mahsubuna karar verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirtaş, "Yargı yok, adalet yok, kanun yok, hakim yok. Sadece bize değil, hiçbirinize yok" dedi.

Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:

1) Yargıda adalet ve reform mu? Alın size reform: — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) September 20, 2019

2) 6-8 Ekim’den dolayı ben ve Figen Hn zaten 3 yıldır tutuklu yargılanıyorduk. Bu sabah Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı suçlamaya dair, yasaya aykırı olarak ben ve Figen Hn hakkında ayrı bir soruşturma üzerinden tutuklamaya sevk kararı çıkardı. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) September 20, 2019

3) Yani yargı yok, adalet yok, kanun yok, hakim yok. Sadece bize değil, hiçbirinize yok. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) September 20, 2019

4) Biz iyiyiz, moralliyiz, haklıyız, suçsuzuz ve güçlüyüz. Herkese selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) September 20, 2019

Durumu CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada duyurdu.

Sn. @abdulhamitgul,

Yargılandığı davadan tahliye edildikten sonra olası tahliyesini önlemek için tutuklamaya sevk etmek düşman ceza hukukundan da öte bir zorbalık durumudur.

Sizi, sorumluluğa davet ediyorum; HSK’yı toplayın gereğini yapın. Aksi halde bu sorumluluk size aittir. https://t.co/CX1YLVcKvt — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) September 20, 2019

Tanrıkulu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e çağrı yaparak, "Yargılandığı davadan tahliye edildikten sonra olası tahliyesini önlemek için tutuklamaya sevk etmek düşman ceza hukukundan da öte bir zorbalık durumudur. Sizi, sorumluluğa davet ediyorum; HSK’yı toplayın gereğini yapın. Aksi halde bu sorumluluk size aittir" dedi.

Selahattin Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir’se konu hakkında yaptığı açıklamada, "Selahattin Demirtaş’ı tutuklandığı, 3 yıldır yargılandığı ve geçen hafta tahliye olduğu suçlamadan tekrar tutuklamaya çalışıyorlar.Mahsup kararının verildiği ve tahliyesi önünde hiçbir engelin kalmadığı bugün. AİHM duruşmasından da iki gün sonra" sözlerini kullandı.

Selahattin Demirtaş’ı tutuklandığı, 3 yıldır yargılandığı ve geçen hafta tahliye olduğu suçlamadan tekrar tutuklamaya çalışıyorlar.Mahsup kararının verildiği ve tahliyesi önünde hiçbir engelin kalmadığı bugün. AİHM duruşmasından da iki gün sonra. https://t.co/xlAZ1zucG2 — Ramazan Demir (@ramazandmr) September 20, 2019

Demirtaş’ın avukatlarından Benan Molu ise, “İHAM duruşmasından iki gün sonra Demirtaş özgürlüğüne kavuşmasın diye yeni oyunlar” diyerek savcılığın kararına tepki gösterdi.