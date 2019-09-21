Demirtaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Mars'ta yapılacak cezaevine de koysanız...

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hakkında yeniden tutuklama kararı verilen mahkemede, 'Eşime ve kızlarıma, tüm aileme 1700 km uzaktayım. Ama beni Mars'ta yapılacak özel bir cezaevine de koysanız benim ruhum önümüzdeki sandıktan çıkacaktır. Ben bugüne kadar kimseden tahliye istemedim. Çünkü suçsuz olduğuma yürekten inanıyorum, Siyasi rehine olduğumu da biliyorum' dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın hakkında yeniden tutuklama kararı verilen mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı.

"Tarihe not düşsün diye tutanağa geçiriyorum. Ben de müdahil sıralarında olacağım ve bana yapılanları ve kimlerin yaptığını isim isim, tarih tarih, tarafsız bir yargıç heyetine mutlaka anlatacağım" diyen Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Ben şu anda hapisteyim. Eşime ve kızlarıma, tüm aileme 1700 km uzaktayım. Ama beni Mars'ta yapılacak özel bir cezaevine de koysanız benim ruhum önümüzdeki sandıktan çıkacaktır. Ben bugüne kadar kimseden tahliye istemedim. Çünkü suçsuz olduğuma yürekten inanıyorum, Siyasi rehine olduğumu da biliyorum.

Şu anda bir alt katımda bulunan hücre arkadaşım ve eski Hakkari Milletvekilimiz Abdullah Zeydan yemek hazırlığı yaptı beni beklemektedir. Vereceğiniz karar ne olursa olsun yol arkadaşımla yemek keyfimi bozamayacaktır. Zaten hapishanedeyim, haklıyım, suçsuzum, adaletin gerçekleşeceği günü sabırla bekliyorum. Bir gün tahliye talep etmem gerektiğinde de ben halkımdan tahliye talep edeceğim. Ve eminim ki onlar kurulacak ilk sandıkta benim gibi on binlerce siyasi tutsağın tahliyesine karar verecektir. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir."