CHP'nin boykot ettiği CNN Türk'ten ilk açıklama

CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı, CHP'nin başlattığı boykot kampanyası ve gelen eleştiriler hakkında konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin CNN Türk'ü boykot kararının yankıları devam ediyor.

CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı, boykotla ilgili açıklamada bulundu.

Kendilerinin tarafsız, objektif gazetecilik yaptıklarını ve CHP’lilerin kanallarında görüşlerini özgürce ifade ettiklerini ileri süren Yancı, CHP’ye karşı bilinçli şekilde olumsuz yayın yapıldığı suçlamalarını reddetti.

Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'in haberine göre Yancı, Tuncay Özkan ile CHP Genel Merkezi’nde yapılan görüşmede partinin kurumsal olarak CNN Türk’ten özür talep edilip etmediğine ilişkin soruya dair detay vermedi.

Yancı, CNN Türk olarak işlerini "düzgün ve objektif bir şekilde, taraf olmadan yapmaya devam edeceklerini" savundu.