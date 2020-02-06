CHP, CNN Türk kararını açıkladı: Hiçbir CHP'li bu kanala çıkmayacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CNN Türk hakkında boykot kararı alındığını açıkladı. Buna göre hiçbir CHP'li bu kanala çıkmayacak. Özkan 'Bu kanalın zararlarından korunmak için yurttaşlarımıza CNN Türk yayınlarını izlememelerini, çocuklarına izletmemelerini tavsiye ediyoruz' dedi.

CHP, CNN Türk hakkındaki boykot kararını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan düzenlediği basın toplantısında "CHP MYK 3 Şubat 2020 tarihinde yaptığı toplantıda partimize ve partililerimize tuzak kurma, kötü gösterme ve gerçekleri çarpıtma gayretleri nedeniyle CHP'lilerin CNN Türk kanalındaki yayınlara katılmaması kararı alınmıştır" dedi.

Hiçbir CHP'linin bu kanala çıkmaması kararı alındığını belirten Özkan "Bu kanalın zararlarından korunmak için yurttaşlarımıza CNN Türk yayınlarını izlememelerini, çocuklarına izletmemelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

Özkan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'A HABER GİBİ İKTİDARIN PROPAGANDA AYGITI'

"CNN Türk televizyonu özgür ve bağımsız bir haber kanalı olmak yerine tıpkı A Haber gibi iktidarın borazanı bir propaganda aygıtı olmayı tercih etmiştir. CNN Türk kanalı halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını ayaklar altına alarak, halkının değil iktidarın menfaatleri doğrultusunda yayınlar gerçekleştirmiştir ve bunları sürdürmektedir. Gerçeklerin üstünü örterek AK Parti söylemleri doğrultusunda adeta bir reklam ajansı gibi çalışan televizyon kanalı, yerel yönetim seçimlerinden bu yana CHP karşısındaki konumlanmasını sürdürmektedir. CNN Türk kanalının patronundan ve yönetiminden iktidarın saray bataklığından çıkıp özgür tutum takınmalarını ve objektif yayıncılık ilkelerine sarılmalarını talep ediyoruz.

Yerel seçimlerden bu yana tahammül edilemez noktaya ulaşan bu gerçekler ve gerekçeler karşısında değerlendirmeler yapan CHP Merkez Yönetim Kurulu 3 Şubat 2020 tarihinde yaptığı toplantıda partimize ve partililerimize tuzak kurma, kötü gösterme ve gerçekleri çarpıtma gayretleri nedeniyle CHP'lilerin CNN Türk kanalındaki yayınlara katılmaması kararını almıştır. CHP'li hiç kimse, yöneticisinden üyesine hiçbir partilimiz CNN Türk kanalına çıkmayacak, yayınlarına katılmayacak ve tuzaklarını boşa çıkartacaktır. Bu kanalın zararlarından korunmak için yurttaşlarımıza CNN Türk yayınlarını izlememelerini, çocuklarına izletmemelerini tavsiye ediyoruz. Saygılarımızla milletimize duyururuz."