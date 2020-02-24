CHP'den gizlenen asker ölümlerine ilişkin açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Libya'da birkaç tane şehidimiz var' açıklamasına ilişkin, 'Kaç askerimizin hangi nedenlerle şehit olduğu neden kamuoyuyla paylaşılmıyor? Libya'da yaşanan süreçle ilgili Türkiye'nin nasıl bir süreç yürütüldüğü bilgiler neden kamuoyundan saklanıyor?' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce Milli Savunma Bakanlığı ve TSK tarafından açıklanmayan asker kayıplarına ilişkin açıklamada bulunmuş, "Libya'da birkaç şehidimiz var" demişti.

Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından Yeniçağ yazarı Batuhan Çolak, yaşamını yitiren askerlerden birinin "Albay Okan Altınay" olduğunu duyurmuş, Albay Altınay'ın cenazesinin sessiz sedasız Türkiye'ye getirilip defnedildiğini, ailenin tepkili olduğunu söylemişti.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Şehitlerle ilgili kullandığı ifade yakışıksız, incitici. Bundan dolayı çok üzgünüz" derken, "Kaç askerimizin hangi nedenlerle şehit olduğu neden kamuoyuyla paylaşılmıyor? Libya'da yaşanan süreçle ilgili Türkiye'nin nasıl bir süreç yürütüldüğü bilgiler neden kamuoyundan saklanıyor? Hükümet doyurucu bir açıklama yapmakla yükümlüdür" ifadesini kullandı.

Salıcı, S-400 tartışması ilişkin de konuşurken, "Hangi hafta kiminle dost, hangi hafta Türkiye'nin dış politikası nereye doğru ilerliyor anlamakta güçlük çekiyoruz. S-400 meselesinde hükümet gayet iddialı açıklamalarda bulundu. Günün sonunda 4 milyar dolar verdik, 2,5 milyar dolar S-400 1,5 milyar dolar F-35'lere gitti. Elimizde ne S-400, ne F-35, ne Patriot var" dedi.