Çavuşoğlu’ndan Macron’a yanıt: Merkel'in söylediği gibi...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macron’un sözlerine verdiği yanıtta ‘Merkel'in söylediği gibi Türkiye bir NATO müttefikidir, müttefikin yanında dursun’ dedi.
Perşembe, 28 Kasım 2019 17:44

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “Türkiye hem Suriye operasyonunu oldu-bittiye getirip hem de NATO müttefiklerinden dayanışma bekleyemez” sözlerine yanıt verdi.

Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, “Macron terör devleti kurmak istiyordu. Macron'un söylediğinin bir önemi yok çünkü o zaten terör hamisi” dedi.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in Türkiye’nin NATO’da kalması gerektiğine ilişkin sözlerine atıfta bulunan Çavuşoğlu şöyle konuştu:

“Barış Pınarı Harekatı'yla gerekli şeyleri söyledik, söylediği sözün bende karşılığı yok. Barış Pınarı Harekatı ile hayal kırıklığı yaşadı. O hayal kırıklığıyla ne dediğini bilmiyor. Macron bu yalpalamalarla Avrupa'nın lideri olamaz. Liderlik doğallıkla olur, boyunu aşan söylemler ve eylemlerle olmaz. Merkel'in söylediği gibi Türkiye bir NATO müttefikidir, müttefikin yanında dursun."