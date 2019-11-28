Çavuşoğlu’ndan Macron’a yanıt: Merkel'in söylediği gibi...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macron’un sözlerine verdiği yanıtta ‘Merkel'in söylediği gibi Türkiye bir NATO müttefikidir, müttefikin yanında dursun’ dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “Türkiye hem Suriye operasyonunu oldu-bittiye getirip hem de NATO müttefiklerinden dayanışma bekleyemez” sözlerine yanıt verdi.

Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, “Macron terör devleti kurmak istiyordu. Macron'un söylediğinin bir önemi yok çünkü o zaten terör hamisi” dedi.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in Türkiye’nin NATO’da kalması gerektiğine ilişkin sözlerine atıfta bulunan Çavuşoğlu şöyle konuştu:

“Barış Pınarı Harekatı'yla gerekli şeyleri söyledik, söylediği sözün bende karşılığı yok. Barış Pınarı Harekatı ile hayal kırıklığı yaşadı. O hayal kırıklığıyla ne dediğini bilmiyor. Macron bu yalpalamalarla Avrupa'nın lideri olamaz. Liderlik doğallıkla olur, boyunu aşan söylemler ve eylemlerle olmaz. Merkel'in söylediği gibi Türkiye bir NATO müttefikidir, müttefikin yanında dursun."

