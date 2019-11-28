Macron: Türkiye bu şartlarda NATO’dan dayanışma bekleyemez

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ortak basın toplantısında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ‘Türkiye hem Suriye operasyonunu oldubittiye getirip hem de NATO müttefiklerinden dayanışma bekleyemez’ dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” açıklamasının ardından Paris’te NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Macron, “Türkiye hem Suriye operasyonunu oldubittiye getirip hem de NATO müttefiklerinden dayanışma bekleyemez” dedi.



RUSYA'NIN MORATORYUM TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİĞİNİ AÇIKLADI

Reuters’ın haberine göre Macron ayrıca Rusya’nın INF Anlaşması’nın sona ermesinin ardından Avrupa’ya kısa ve orta menzilli füzelerin yerleştirilmesinin durdurulması için yaptığı moratoryum teklifini ise kabul etmediklerini söyledi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Macron ile Putin’in teklifi 9 Aralık’ta Paris’te yapacakları görüşmede ele alacaklarını açıklamıştı.



HUAWEİ YORUMU

Macron ABD’nin Çinli şirket Huawei'ye uyguladığı yaptırımlara Avrupa'nın da uyması çağrısı ile ilgili de "Hiçbir zaman belli bir ülkeyi, belli bir telekom operatörünü yaftalamak peşinde olmadım" diye konuştu.

'ABD NATO'YA KATKIYI AZALTACAK'

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, basın toplantısında yaptığı konuşmada Avrupa’nın kendisini tek başına koruyamayacağını ileri sürerek "NATO’nun temelleri güçlü, modernleşmeye devam edecek” dedi. Stoltenberg ABD’nin NATO’nun askeri harcamalarına artık daha az mali destek vereceğini, Almanya’nınsa daha fazla para aktaracağını söyledi.