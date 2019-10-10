CNN Türk’te Hande Fırat’ın programında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Güvenli bölgede DEAŞ'lıların sorumluluğu bizim' dedi. Çavuşoğlu 'Harekat için takvimlendirme yapmak doğru bir şey olmaz' diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu CNN Türk’te Hande Fırat’ın programında Suriye’nin kuzeyindeki harekata dair açıklamalarda bulunuyor. Çavuşoğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle: “Fırat Kalkanı operasyonunda DAEŞ’i temizledik, Afrin’den artık terörist çıkmaz.”

”Trump'la telefon görüşmesinde zaten kararımızı vermiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız Trump’a bizzat kendisi söylemek istedi. Cumhurbaşkanımız bu harekatın başlaması için aylar önce talimat vermişti.”

“Sahadaki gerçeklerle kararımızı aldık. Sabrettik ama sonunda kendimiz adım attık. Güvenli bölgede DEAŞ'lıların sorumluluğu bizim. YPG, DEAŞ'lıları elinde silah olarak tutuyor. Cumhurbaşkanı DEAŞ'lılarla ilgili mesaj verdi.”

“Operasyonun amacı teröristleri çıkarmak. 30 km'nin altına inmeyi planlamıyoruz. Suriyeli Kürt kardeşlerimiz de buralara dönecekse çoğunluğu Kürt olan Ayn el Arap gib bölgelerden teröristlerin çıkması lazım. Bu teröristler yüzünden dönemiyorlar. Harekat için takvimlendirme yapmak doğru bir şey olmaz. Bir an önce bölgede istikrar sağlanmalı.”