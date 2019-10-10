Rusya Dışişleri Bakanı: Harekatta Ankara’yla düzenli temas halindeyiz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, dün başlayan ‘güvenli bölge’ harekatının ardından bugün yaptığı açıklamada, Türkiye’yle askeri düzeyde de olmak üzere sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün düzenlenen basın toplantısında Türkiye’nin dün başlattığı ‘güvenli bölge’ harekatı üzerine konuştu. Lavrov, Ankara’yla askeri düzey de dahil olmak üzere devamlı temas halinde olduklarını söyledi.

Lavrov açıklamasında “Bildiğiniz gibi, Cumhurbaşkanı [Recep Tayyip] Erdoğan, Devlet Başkanı [Vladimir] Putin’i telefonla aradı. Daha öncesinde de Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu beni aradı. Bir düzenli iletişim kanalına sahibiz ve askeri yetkililerimiz birbirleriyle düzenli olarak temaslarını sürdürüyorlar. Öncelikle Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı ilkesine dayanarak bu durumun mümkün olan en kısa sürede sakinleşmesini istiyoruz.” dedi.

‘TÜRKİYE’NİN SURİYE VE KÜRT ÖRGÜTLERİ ARASINDA DİYALOG KURMASINI TEŞVİK EDECEĞİZ’

Lavrov, Rusya’nın Ankara ve Kürt örgütleriyle Şam arasında bir diyaloğu teşvik edeceğini söyledi.

"Türkiye’yle Suriye arasındaki diyaloğun başlaması için baskı yapacağız. Bunun her iki ülkenin çıkarlarını karşılayacağına inanmak için nedenler var. Ayrıca, Şam'la aşırılık yanlısı ve terörist yöntemlerden vazgeçen Kürt örgütleri arasındaki temasları teşvik edeceğiz." dedi.

‘SORUNLAR MEVCUT ANLAŞMALARLA ÇÖZÜLEBİLİR’

Lavrov ayrıca, Türkiye'nin Suriye sınırındaki durum hakkındaki haklı endişelerinin mevcut anlaşmalara dayanarak çözülebileceğini de belirtti.

Lavrov, "Suriye'deki krizin başlangıcından itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarının güvenliğine ilişkin haklı endişelerini anladığımızı sürekli vurgulamaktayız" dedi. “Aynı zamanda, 1998’in Adana Anlaşması’nın sözde olduğu Şam ile Ankara arasında var olan anlaşmalar çerçevesinde bu kaygıları çözme gereğini her yönden vurguladık” dedi.

Lavrov, "Ne yazık ki, Türkiye ile Suriye arasındaki sınırda terör eylemlerini engellemek için ortak çabalar öngören bu anlaşmanın etkili bir şekilde uygulanması, ABD ve Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki koalisyonun faaliyeti yüzünden karmaşıktı" dedi.