Boyun Eğme gazetesine toplatma kararı

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme’nin ‘Bağımsızlık ve Kardeşlik İçin’ manşetiyle çıkan 190. sayısı toplatılıyor. TKP’den yapılan açıklamada kararın haftasonu yapılan gözaltı kararıyla aynı şekilde hukuksuz olduğu belirtildi.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme’nin “Bağımsızlık ve Kardeşlik İçin” manşetiyle çıkan 190. sayısı için savcılık tarafından “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçu” iddiasıyla toplatma kararı alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı kararına gerekçe olarak “Suriye’den elinizi çekin” fotoğrafı ve “Başka ülkelerin iç işlerine müdahaleye, asker yollamaya, cihatçı çeteleri beslemeye, desteklemeye, ABD ile gizli pazarlıklara, NATO’ya, emperyalist üslere hayır!” ifadelerini gösterdi.

Türkiye Komünist Partisi’nden (TKP) yapılan açıklamada toplatma kararının haftasonu İzmir’de gazetenin satışını yapan TKP üyelerinin gözaltına alınması gibi hukuksuz olduğu belirtildi. TKP açıklamasında “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçu"nun gazetedeki cümlelerle değil, bu cümleleri yasaklamakla işlendiği belirtildi.

TKP, Boyun Eğme'nin toplatılma kararıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Geçtiğimiz hafta sonu, İzmir'de Boyun Eğme gazetesi satışı yapan TKP üyeleri ‘Bağımsızlık ve kardeşlik için’ manşeti ve ‘Suriye'den Elinizi Çekin!’ yazılı fotoğraf gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştı. Gözaltında hukuksuz şekilde bir gün tutulan TKP üyeleri ertesi gün serbest bırakılmıştı.

Bugün ise İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı partimize Boyun Eğme gazetesinin 190. sayısının tüm Türkiye'de toplatılacağı kararını iletti. Toplatma kararının gerekçesi hafta sonu yapılan gözaltı kararıyla aynı şekilde hukuksuzdur.

‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçu’ iddiasıyla çıkan toplatma kararında gerekçe olarak ‘Suriye’den elinizi çekin’ fotoğrafı ve ‘Başka ülkelerin iç işlerine müdahaleye, asker yollamaya, cihatçı çeteleri beslemeye, desteklemeye, ABD ile gizli pazarlıklara, NATO’ya, emperyalist üslere hayır!’ ifadeleri gösterilmektedir. ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçu’ bu cümlelerle değil, bu cümleleri yasaklamakla işlenmektedir.

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik edenlerin kim olduğu ise açık ve net şekilde bilinmektedir. Daha önce de söylediğimiz gibi AKP iktidarı ABD ile birlikte Suriye'de yaşanan bu insanlık dramının asli suçlusudur. Suriye'de halka özgürlük getirme adına giriştikleri bu suç sadece Suriye'de değil tüm bölgede yıllarca giderilemeyecek bir yara açmıştır. AKP'nin, Türkiye'nin güvenliği gerekçesiyle giriştiği bu harekât kabul edilemez. Yurdumuzun güvenliğini asıl tehdit eden NATO'su, ABD'si ile emperyalist güçler ve onlarla işbirliğinde ısrar edenlerdir.

Suriye halkının barış ve huzura kavuşması ise ancak her tür emperyalist ve işgalci odağın bölgeden elini çekmesiyle mümkün olabilecektir.

Suriye'den elinizi çekin!”