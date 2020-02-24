Beraat ettirdikleri sanıklar hakkında suç duyurusunda bulundular

Gezi Parkı Davası'nın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, Osman Kavala'nın Gezi olaylarının finansörü olduğuna yönelik bir delil bulunamadığı belirtildi. Öte yandan 'beraat' kararı çıkan sanıklar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 ismin "hükûmeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı davayla ilgili gerekçeli kararını açıkladı.

Gerekçeli kararda Osman Kavala'nın Gezi olaylarının finansörü olduğuna yönelik bir delil bulunamadığı belirtildi.

T24'te yer alan habere göre, kararda, "Yargıtay içtihatları ve 'zehirli ağacın meyvesi de zehirlidir' ilkesi de göz önüne alındığında iddianameye konu tapelerin yasak delil mahiyetinde bulundukları kabul edilmiştir" denildi.

Kararda beraatlerine karar verilen Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Mehmet Osman Kavala, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden'in Gezi eylemlerinin sürmesine, polise yönelik eylemlerde bulundukları belirtilerek, iddianamede yazılı olmayan suçlar yönünden savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu vurgulandı.

