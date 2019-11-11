Arınç’ın damadı 'delil yetersizliğinden beraat'a itiraz etti

Bülenç Arınç’ın ‘FETÖ’ üyeliğinden yargılandığı davada beraat eden damadı Ekrem Yeter karara itiraz etti.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter, “FETÖ” üyeliğinden yargılandığı davada “delil yetersizliğinden” verilen beraat kararına itiraz etti.

İstinaf Mahkemesi’ne başvuran Yeter, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dosya kapsamında yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle verdiği beraat kararına itiraz ederek “atılı suçu işlemediğinin sabit olması” gerekçesiyle hakkında beraat verilmesi talebinde bulundu.

'KAYINPEDERİNİN SİYASİ BİR ŞAHSİYET OLMASI NEDENİYLE...'

Yeter’in avukatı Selçuk Nuray itiraz dilekçesinde “müvekkilinin kayınpederinin siyasi bir şahsiyet olması nedeniyle suçlamaların siyasi hırs ve intikam duygusu ile yapıldığına şahit olduklarını” ileri sürdü.

Dilekçede “Sayın mahkemenin verdiği karara sonuna kadar saygılıyız, ancak istinaf talebimiz; müvekkilimizin üzerindeki bu olası şüphenin kaldırılması, suçsuzluğunun sabit olması, kastının bulunmadığından beraat kararı verilmesi noktasındadır” ifadesine yer verildi.

Mahkemenin gerekçeli kararını açıklamasının ardından geçen hafta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da beraat kararının bozularak sanığın cezalandırılması talebiyle İstinaf Mahkemesi’ne başvurmuştu.

