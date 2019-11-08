Arınç’ın damadının beraat gerekçesi açıklandı: Sempatinin ötesine geçmemiş

Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’in ‘FETÖ’ üyesi olma suçlamasıyla yargılandığı davada beraat kararı veren mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.

Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’in “FETÖ” üyeliğinden yargılandığı davada beraat kararı veren mahkeme gerekçesini açıkladı.

Mahkeme gerekçeli kararında Yeter’in bir dönem “FETÖ”ye “sempati duyduğunun” toplanan delillerle sabit olduğunu ancak “örgütsel faaliyetlere” katıldığına ilişkin delil elde edilemediğini belirtti.

Kararda “örgütün tepe yönetimi ile olan telefon irtibatının içerikleri ve akabinde yapılan örgütsel faaliyetin tespit edilememesi karşısında sanık bakımından şüpheli bir durum oluştuğu ve bu durumun sanık lehine değerlendirilmesi gerektiği” ifadesine yer verildi.

Mahkeme Yeter’in Bank Asya’daki hesaplarının, Fethullahçıları destekleyen dernekte yöneticilik yapmasının, “örgütün düzenlemiş olduğu dini sohbetlere katılmasının”, evinde Fethullah Gülen’e ait kitap ve CD’lerin bulunmasının “sempati ve iltisak boyutunu aşan, örgüt üyesi olduğunu ispat etmeye yeterli örgütsel faaliyetler kapsamında değerlendirilemeyeceği”ne hükmetti.

Gerekçeli kararda “FETÖ/PDY terör örgütünün başlangıçta bir ahlak ve eğitim hareketi olarak ortaya çıkması ve toplumun her katmanının büyük bir kesimince de böyle algılanması” ifadelerine yer vermesi dikkat çekti.

Mahkeme Yeter’in “17/25 Aralık 2013 öncesi bir dönemi kapsayan eylemlerinin örgüt üyeliği için gerekli olan süreklilik, yoğunluk ve çeşitlilik taşımadığı ve sempati boyutunda kaldığı, zikredilen tarih sonrası eylemlerinin ise cezalandırmaya yeter mahiyette her türlü şüpheden mücerret olmadığı” kanatine vararak silahlı terör örgütüne üye olma suçundan atılı suçu işlediği sabit olmadığından (delil yetersizliği sebebi ile) beraatına karar verdiğini açıkladı.

