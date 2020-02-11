Antik kent yanındaki maden ocağına kapasite artışı yapıldı!

Önemli antik kentlerden Termessos yakınındaki maden ocağına kapasite artırımı için 'ÇED gerekli değildir' raporu verildi. Yaban Hayatı Geliştirme sahasına yakın mesafede yer alan bölgede Akdeniz Kızılçam ormanları da bulunuyor.

Türkiye’nin en önemli ve en iyi korunmuş antik kentlerinden olan, Antalya Korkuteli ilçe sınırında bulunan Termessos’a üç buçuk kilometre mesafedeki Termessos Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 10 yıldır işlettiği maden ocağının kapasite artırımı ve yer değişikliği için “ÇED gerekli değildir” raporu verildiği iddia edildi.

Faaliyet alanında üretim kapasitesinin 49 bin 920 tondan 350 bin tona çıkarıldığı, 100 hektarlık ruhsat sahasının "ÇED gereklidir" raporuna ihtiyaç duyulmaması için yasal sınır olan 25 hektarın altında belirlendiği de öne sürüldü.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “Büyük İskender’in bile fethedemediği şehir olarak adını tarihe yazdıran Termessos’a gözümüz gibi bakmamız gerekirken, bir de Çevresel Etki Değerlendirmesi yapılmadan maden ocağı faaliyetlerine izin verilmesi akıl alır gibi değil. Hem çevre hem de bu tarihi mirasın korunması açısından konunun takipçisi olacağız. Termessos, Büyük İskender’e bile dur dedi. Buna da elbet izin vermeyecektir” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi veren Budak, "Proje dosyasına göre ayda 16 defa 192 patlamanın yapılacağı belirtilen alanın tamamının ve çevresinin Akdeniz Kızılçam ormanı olduğu bilinmekte, ocağın faaliyetleri için çok sayıda ağacın kesilmesi gerektiği de dile getirilmektedir. Ayrıca maden sahasının Yaban Hayatı Geliştirme sahasına olan mesafesinin 3 bin 720 metre olduğu da kaydedilmektedir. Öte yandan söz konusu ocağın yeraltı suları için ciddi tehdit oluşturduğu, proje tanıtım dosyasına yeraltı suyu kaynaklarının maden ocağı faaliyet alanının altında olduğu da belirtilmektedir” diye konuştu.

Budak önergesinde şu sorulara yanıt istedi: