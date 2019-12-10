Anma mesajı paylaşılıyor ama toplanan 52 milyon bağıştan ses yok

Beşiktaş’ta 10 Aralık 2016’da gerçekleşen saldırıda 38’i polis toplam 46 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırının 3'üncü yıl dönümü sebebiyle Cumhurbaşkanlığı dahil tüm kamu kurumları anma paylaşımlarda bulunurken, geçtiğimiz günlerde, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine destek verilmesi amacıyla toplanan bağışların kaybolduğu ortaya çıkmıştı. Kaybolan parayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Bugün, 10 Aralık 2016 tarihinde gerçekleşen Beşiktaş'taki bombalı saldırının 3’üncü yıldönümü.

Vodafone Arena Stadı yakınlarında düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 38'i polis, sekizi sivil en az 46 kişi yaşamını yitirmişti.

Cumhurbaşkanlığı da dahil olmak üzere tüm kamu kurumları bombalı saldırıda yaşamını yitirenler için sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundular.

10 gün önce ortaya çıkan bir haber ise yaşamını yitirenler için toplanan paraların kaybolduğunu ortaya çıkarmıştı. İlgili kurumlardan kaybolan para ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

52 MİLYON LİRALIK BEŞİKTAŞ BAĞIŞLARININ AKIBETİ BİLİNMİYOR

Katliamın ardından yaşamını yitirenlerin ailelerine destek verilmesi amacıyla Türkiye genelinde başlatılan kampanyada 52 milyon TL tutarında bağış toplanmıştı.

Katliamda yaşamını yitiren genç tıp öğrencisi Berkay Akbaş’ın babası Salim Akbaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) 2 yıl sonra bağışların durumunu sordu. Bakanlığın Sinop Valiliği’ne verdiği yanıtta "bağışın şehit yakınları ve gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na aktarılacağı" söylendi. Bakanlığın yanıtında “Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın cevap vermesinin daha uygun olacağı” ifadesine yer verildi.

ARADAN ÜÇ YIL GEÇTİ, BAĞIŞLAR KAYBOLDU

15 Temmuz darbe girişiminin ardından dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından başlatılan kampanyada toplanan 309 milyon TL tutarındaki bağışın değerlendirilmesi amacıyla 24 Aralık 2017 tarihinde kurulan vakfın adresi ve yöneticileri konusunda da bugün pek çok tartışma bulunuyor. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 309 milyon TL’nin "değerlendirileceği" Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın Ankara’daki kayıtlı adresinin boş olduğunu tespit etmiş, bu konuyu yargıya taşıyarak suç duyurusunda bulunmuştu.