52 milyon liralık Beşiktaş bağışlarının akıbeti bilinmiyor

Beşiktaş saldırısının ardından toplanan 52 milyon TL yeri ve yöneticilerinin yeri belli olmayan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na aktarılmış.

Beşiktaş’ta 10 Aralık 2016’daki gerçekleşen saldırıda 38’i polis toplam 46 kişinin hayatını kaybetmişti. Katliamın ardından hayatını kaybedenlerin ailelerine destek verilmesi amacıyla Türkiye genelinde başlatılan kampanyada 52 milyon TL tutarında bağış toplanmıştı.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre; katliamda hayatını kaybeden ve Türkiye’yi yasa boğan genç tıp öğrencisi Berkay Akbaş’ın babası Salim Akbaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) 2 yıl sonra bağışların durumunu sordu. Bakanlığın Sinop Valiliği’ne verdiği yanıtta bağışın şehit yakınları ve gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na aktarılacağı anlaşıldı. Bakanlığın yanıtında “Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın cevap vermesinin daha uygun olacağı” denildi.

ARADAN ÜÇ YIL GEÇTİ, BAĞIŞLAR KAYBOLDU

15 Temmuz darbe girişiminin ardından dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından başlatılan kampanyada toplanan 309 milyon TL tutarındaki bağışın değerlendirilmesi amacıyla 24 Aralık 2017 tarihinde kurulan vakfın adresi ve yöneticileri konusunda bugün pek çok tartışma bulunuyor. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 309 milyon TL’nin değerlendirileceği Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın Ankara’daki kayıtlı adresinin boş olduğunu tespit etmiş, bu konuyu yargıya taşıyarak suç duyurusunda bulunmuştu.