Akşener: Dış tehditlere karşı tek bir partimiz var

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamasına ilişkin, 'Yarın yeni bir dünya kurulur, Türkiye de onun içinde yer alır. Trump'ın hadsizliğini, o terör koridorunu yararak, yüzüne vurmak zorundasınız' değerlendirmesinde bulundu.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın "Eğer Türkiye benim eşsiz bilgeliğim dahilinde sınır dışında sayacağım bir şey yaparsa, Türkiye’nin ekonomisini yok ederim" sözlerine tepki gösteren Akşener, "Dün ülkemizin muhatap kılındığı küstahlık, yaşadığımız tüm tartışmalarımızın geride bırakılmasını gerekli kıldı. ABD Başkanı Trump'ın dün yaptığı açıklama, devlet aklıyla bağdaşmayan bir küstahlıktır" dedi.

Akşener, "İç politikada siyasi rekabete devam edeceğiz, birbirimizi eleştireceğiz, ama dış tehditlere karşı bir tek partimiz vardır. O da al bayrak partisidir. Hiç kimse merak etmesin. Türkiye'nin devlet geleneği, dünya ülkeleriyle ilişkilerini başarıyla yönetecek güçtedir. Türkiye'nin dostları, Trump yönetimine tehditlerinin sonuçlarını anlatacaktır. Buradan büyük devlet adamı İsmet İnönü'nün sözleriyle Trump'a sesleniyorum: Yarın yeni bir dünya kurulur, Türkiye de onun içinde yer alır. Trump'ın hadsizliğini, o terör koridorunu yararak, yüzüne vurmak zorundasınız" diye konuştu.