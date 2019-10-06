Erdoğan Trump’la telefonda güvenli bölgeyi konuştu

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan yapılan basın açıklamasında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ABD Başkanı Donald Trump’ın arasında gerçekleşen telefon konuşmasına dair bilgiler yer aldı.

Açıklamada “ABD askeri ve güvenlik bürokrasisinin, iki ülke arasında sağlanan mutabakatın gereklerini yerine getirmemesinden duyulan rahatsızlık Sayın Trump ile paylaşılmıştır” denirken, “Sayın Cumhurbaşkanımız, PKK-YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünü sağlayacak koşulların oluşturulması için güvenli bölgenin şart olduğunu ifade etmişlerdir.” ifadesine yer verildi.

Güvenli bölge üzerine konuşulduğunun vurgulandığı açıklamada aynı zamanda Erdoğan’la Trump arasında önümüzdeki ay Washington’da bir görüşme gerçekleşeceği bilgisi verildi.