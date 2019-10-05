Erdoğan'dan 'harekat' açıklaması: Hazırlıklarımızı yaptık, gereken talimatları verdik

Kızılcahamam'daki AKP kampı açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olası Fırat'ın doğusu harekatına ilişkin 'Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık. gereken talimatları verdik' açıklamasında bulundu.

Kızılcahamam'daki AKP kampı açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olası Fırat'ın doğusu harekatına ilişkin'Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık. gereken talimatları verdik' açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

-MHP ile çok daha kapsamlı ve yakın çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Sayın Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi şahsım katında tüm Refah Partisi olarak ifade etmek istiyorum. AK Parti olarak.

-Seçimin sonuçlarını göz önünde bulundurarak partimiz için en doğru adımları atmakta kararlıyız.

-Kimse bize oy verme mecburiyetinde değil. Biz milletimizin gönlünü kazanarak bunu sağlayacağız.

'KİMSE SORUMLULUĞUNU ŞAHSIMA HAVALE EDEMEZ'

-Hiç kimsenin üstlendiği sorumluluğun yerine getirmeyip şahsıma havale etme kolaycılığına da hakkı yoktur. Bu tabii bizi ciddi manada üzüyor. 'Beyefendi böyle istedi, efendi böyle talimat verdi' diyorlar. Bizim haberimiz yok.Tüm milletime duyuruyorum; Bunların hepsi maalesef fırsatçılıktır. Bu fırsatlara izin vermeyeceğiz. Hep birlikte işimizi en iyi şekilde yapacak, sorumlulukları üstleneceğiz.

-Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ülkemize kazandırdık. Birinci yılını geride bıraktığımız sistemin uzun yıllar boyunca ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacağını düşünüyorum.

-Cumhurbaşkanının seçilme oranının yüzde 50'den 40'a düşürülmesiyle ilgili ne düşüncemiz ne niyetimiz ne planımız ne de çabamız söz konusudur. Bu tür atıfta bulunanlar aynaya baksınlar. Biz bir şeyi kayda geçirdiğimiz zaman bu iş bitmiştir.

-Türkiye'de bir daha hiç kimsenin küçük bir azınlığa dayanarak millete zulüm etmemesi için bunu koruyacağız. CHP bundan kendine bir şey çıkarmaya çalışıyor. Bundan sana bir şey çıkmaz. Buradan sana kemik de düşmez.

-50+1 bu sistemin omurgasıdır.

-Türkiye'nin Suriyelileri evlerine kavuşturmayı amaçlayan adımlarına karşı çıkarak rejimle ve terör örgütleriyle aynı çizgiye gelmekten çekinmiyorlar. Sadece rejim bölgesine değil, bölücü terör örgütünün işgali altındaki yerlere de kimse dönmüyorsa bunun bir sebebi var.

-Güvenli bölge planı Suriyelilerin eve dönüşü için en makul ve insani yoldur. Bu gerçeği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde bizzat yaşayarak gördük. Oldukça küçük olan bu bölgelere bile 360 bin Suriyeli döndü. Amacımız Fırat'ın doğusun da barış pınarlarıyla sulamaktır. Bu bölgede 2 milyon kişiyi iskan etmeyi planlıyoruz.

-Ülkemizi terör örgütünden uzak tutmak için sürekli yüzümüze gülenlere diyoruz ki artık söz bitti. Bir taraftan Irak tarafından 30 bin civarında TIR'ı Suriye'ye sokacaksınız, silah, mühimmat yüklü bunları terör örgütüne teslim edeceksiniz sonra stratejik ortağız diyeceksiniz.

-Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık. gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma ihtimali belki bugün belki yarın denecek kadar yakın. Hem karadan hem de havadan bu harekatı yöneteceğiz.

-Vatandaşlarımızdan, birikimlerini yabancı para yerine Türk Lirası bazlı finansal ürünlerde değerlendirmelerini özellikle istirham ediyorum