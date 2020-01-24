AKP'den istifa etti, 'Ali Babacan ile görüşüyorum' dedi

AKP'nin 22 ve 23. Dönem Diyarbakır Milletvekili Ali İhsan Merdanoğlu, partisinden istifa etti. Merdanoğlu, Ali Babacan ile görüşmelerinin olduğunu açıkladı.

AKP'den iki dönem Diyarbakır Milletvekili seçilen Ali İhsan Merdanoğlu, partisinden istifa etti.

Daha önce eski AKP Diyarbakır İl Başkanı Aydın Altaç, Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten ve AKP 23. Dönem Diyarbakır Milletvekili Abdurrahman Kurt da partiden istifa etmişti.

Sputnik Türkiye’ye konuşan Merdanoğlu, istifasıyla ilgili şunları söyledi:

"Evet istifa ettim. Kendi özgür irademle gördüğüm lüzum üzerine istifa ettim. Daha sonra bununla ilgili konuşurum. Ali Babacan ile görüşmelerimiz var. İnşallah her şey daha güzel olacak, Türkiye’nin kazanması lazım.”