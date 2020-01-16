Ali Babacan'ın parti kuruluşunun neden geciktiği belli oldu: Tadilat var...

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından kurulacak yeni partiyle ilgili kulis bilgisi aktardı.
"Yakında Babacan tarafından yapılacak bir açıklama ile de kamuoyuna duyurulması hedeflenen gecikmenin asıl konusu ise bina tadilatı…" diyen Sarıkaya, yazıda şu ifadelere yer verdi:
Son dönem partilerin buluşma noktası haline gelen, İYİ Parti ve Gelecek Partisi’nin genel merkezlerine de ev sahipliği yapan Ankara’nın Mustafa Kemal Mahallesi’nde tutulan binanın iç mimari çalışması bitmemiş…
Mobilyası ile tutulduğu belirtilen müstakil binanın önünde geniş bir park alanı da bulunuyor.
Ancak binanın bazı duvarlarının kaldırılıp toplantı alanları olarak genişletilmesine karar verilmiş.
Bazı yeni mobilyaya ihtiyaç duyulmuş.
Bu kapsamda gecikmenin asıl nedeni, bina düzenlenmesinden ve inşaatından kaynaklı…
Dolayısıyla bina iç düzeninin bitiş tarihi, partinin kuruluşunun tarihini de belirleyecek.
Partinin kuruluşunda çaba gösterenlerden biri dünkü sohbetimizde, sürenin şubatın ilk yarısını geçmeyeceğini belirtti.
Özetle daha önce açıklandığı gibi 20 Ocak’ta kuruluş söz konusu olmayacak; şubat beklenecek.