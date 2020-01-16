Ali Babacan'ın parti kuruluşunun neden geciktiği belli oldu: Tadilat var...

Ali Babacan'ın partisinin kuruluşunu erteleme kararına ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre parti kuruluşu bina tadilatı bitmediği için ertelendi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından kurulacak yeni partiyle ilgili kulis bilgisi aktardı.

"Yakında Babacan tarafından yapılacak bir açıklama ile de kamuoyuna duyurulması hedeflenen gecikmenin asıl konusu ise bina tadilatı…" diyen Sarıkaya, yazıda şu ifadelere yer verdi: