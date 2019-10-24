AKP'den açıklama: Futbolcu vergileri yüzde 20'ye çıkıyor

AKP Grup Başkanvekili Muş, yeni vergi düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Muş, futbolcuların gelir vergisi yüzde 20'ye yükselecek.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını açıkladı.

Gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Muş'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Konaklama vergisinin oranı yüzde iki. Bu vergi konaklayan kişilerden alınacak. 2020'de yüzde 1 olarak uygulanacak, daha sonraki yıllarda yüzde 2 olarak uygulanacak. 2020 yılının Nisan ayında bu vergi yürürlüğe girecek.

Futbolcuların gelir vergisi yüzde 20'ye yükselecek.

Gelir vergisi üst limitini yüzde 40'a çıkarıyoruz. Yani 500 bin TL ve üzeri kazanç elde edenler yüzde 40 oranında gelir vergisi verecekler.

Spor hakemlerine uygulanan vergi istisnasını kaldırıyoruz.