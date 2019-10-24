İşte AKP'nin yeni 'kriz' paketi: Tüm vergiler artıyor, iki yeni vergi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni bir vergi taslağı hazırladı. Yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak taslakta Dijital Hizmet Vergisi ve Değerli Konut Vergisi adı altında 2 yeni vergi getiriliyor. Gelir Vergisi Kanunu'nda yazar, ressam gibi sanatçılar, yazılımcılar ile mucitlerin buluş ve eserlerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna tutuluyordu, artık bu isimlere de vergi getirilecek. Birçok alanda vergiler zamlanacak.

TBMM’ye sunulacak “Yeni Vergi Yükümlülükleri Taslağı” ortaya çıktı. Bu hafta Meclis’e sunulması beklenen taslağa göre Kurumlar Vergisi düşüyor, Gelir Vergisi artıyor, iki yeni vergi, 1 yeni müessese geliyor.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, kurumlar vergisi finansal sektör ve diğerleri olmak üzere farklılaşacak. Finansal kuruluşlar dışındakiler için Kurumlar Vergisi yüzde 18’e indirilecek. 2020 için yürürlükte yüzde 22 olan vergi de yüzde 20 olarak uygulanacak. Finansal kuruluşlar için ise Kurumlar Vergisi yüzde 22 olarak kalacak. Buna karşılık 2020 için yüzde 20 olarak uygulanacak.

GELİR VERGİSİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER

Taslak, gelir vergisinde tarifelerde değişiklikler içeriyor. Bu kapsamda yapılan düzenlemeler şöyle:

YAZAR, RESSAM, YAZILIMCIYA VERGİ

Gelir Vergisi Kanunu 18. maddede, yazar, ressam gibi sanatçılar, yazılımcılar ile mucitlerin buluş ve eserlerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna tutuluyor. Yeni düzenleme ile bu istisnaya gelir sınırı getiriliyor. Bu kapsamda elde edilen gelirler yıllık 500 bin TL’yi aştığında istisna dışına çıkacak ve gelir vergisi ödenecek. 500 bin ve üzeri, taslakta yüzde 35 vergi dilimine denk geliyor.

DÖVİZ VERGİSİ

Yabancı para cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan getiriler ile döviz cinsinden açılmış hesaplardan elde edilen faiz gelirleri için stopaj oranının yüzde 20’ye kadar artırılmasına yönelik Cumhurbaşkanına yetki veren bir düzenleme taslağa konuldu.

PATRONA SERVİS DESTEĞİ

Gelir Vergisi Kanunu madde 23-1/10 maddesine parantez bir hüküm eklenerek, işverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedeli olarak 10 TL’ye kadar ödemeler stopaj yapılmadan verilebilecek. Ödemeler, toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçların verilmesi şartına bağlı olacak.

SPORCU VERGİSİ YÜKSELTİLECEK

En üst liglerdeki sporcular için yüzde 15 olan oran yüzde 20’ye yükseltilecek. Yıllık geliri 500 bin TL’yi aşanlar için yıllık beyanname zorunluluğu getirilecek.

İKİ YENİ VERGİ

1- Dijital Hizmet Vergisi

Sayısal hizmet veren kuruluşların gelirlerinin vergilemesi için Dijital Hizmet Vergisi Kanunu düzenlenecek. Lüks konutların vergilemesi için de Değerli Konut Vergisi getirilecek. Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile, Türkiye’de sunulan bazı sayısal hizmetlere vergi getiriliyor. Dijital Hizmet Vergisi yüzde 7,5 olacak. Bu verginin mükellefi, “dijital hizmet sağlayıcısı” olacak. Türkiye’den elde edilen hasılatı 20 milyon TL’den aşağıdaysa veya dünya genelinde elde ettiği hasılatı 750 milyon Euro veya muadili yabancı para karşılığı TL’den az olanlar vergiden muaf olacak. Dijital hizmet vergisinin matrahı, ilgili vergilendirme döneminde verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle elde edilen hasılat olacak.

2- Değerli Konut Vergisi

Değeri 5 milyon TL’nin üzerindeki konutlar için yeni bir vergi olan “Değerli Konut Vergisi” getirilecek. Değerli konut vergisi oranı yüzde 1 olarak belirlendi. Türkiye sınırları içinde bulunan meskten nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisine tabi olacak. Binanın değeri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yapacağı ya da yaptıracağı değerleme ile belirlenecek.

EMLAK VERGİSİ DÜZENLEMELERİ

Taslak ile emlak vergisi ile tapu harcı matrahının alt sınır hesaplamasında değişikliğe gidiliyor. Buna göre, her ikisi için alt sınır, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan veya yaptırılan değerleme ile emlak vergisi değerinden yüksek olanı matrah olarak kabul edilecek.

Döviz alım-satımını kapsaması nedeniyle, döviz kullanımını caydırıcı özelliği nedeniyle daha önce binde 1 olarak uygulanmaya başlayan BSMV, binde 2’ye yükseltilecek.