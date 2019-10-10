Akçakale'de iki eve havan mermisi isabet etti

SDG kontrolündeki Suriye'nin Tel Abyad kasabasından atılan havan mermileri Akçakale'de iki eve isabet etti.

Urfa’nın Akçakale ilçesinde saat 23.00 sıralarında iki eve havan mermisi isabet etti.

Havan mermisinin isabet ettiği evlerde mermiden dolayı ölen ya da yaralanan olmazken evlerde maddi hasar meydana geldi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Cumhuriyet Sokak’ta vurulan evin sahibi olayı şöyle anlattı: “Akşam evde otururken bir anda mermi düştü. Duvarın bir kısmı yıkıldı. O sıra torunlarım ve çocuklarımla merminin düştüğü odada oturuyorduk. Devletin bize sahip çıkması lazım, böyle şeylerin yaşanacağını bilmeleri gerekiyor. Şimdi biz nereye gideceğiz? Bizi önceden başka yerlere götürmeleri gerekiyordu.”